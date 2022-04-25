https://ria.ru/20220425/mid-1785419681.html

МИД: на Украине привыкли, что могут обходиться с журналистами как угодно

МИД: на Украине привыкли, что могут обходиться с журналистами как угодно - РИА Новости, 25.04.2022

МИД: на Украине привыкли, что могут обходиться с журналистами как угодно

Украинские экстремисты привыкли к тому, что могут обходиться с журналистами как угодно, к этому их приучил в том числе сайт "Миротворец", куда вносились... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T23:44

2022-04-25T23:44

2022-04-25T23:50

владимир соловьев (телеведущий)

россия

украина

вгтрк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

маргарита симоньян

дмитрий киселев

мария захарова

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Украинские экстремисты привыкли к тому, что могут обходиться с журналистами как угодно, к этому их приучил в том числе сайт "Миротворец", куда вносились персональные данные российских представителей СМИ, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Многие годы действовал сайт - так называемый "Миротворец", куда вносились персональные данные российских журналистов и не только российских. Это приучило этих самых украинских экстремистов к идее абсолютной нормальности подобного отношения к людям с иной точкой зрения", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".В понедельник ФСБ сообщила о задержании группы членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь "коктейлей Молотова", шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине. Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства, в частности Олеся Бузины.* Запрещенная в России террористическая организация

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир соловьев (телеведущий), россия, украина, вгтрк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), маргарита симоньян, дмитрий киселев, мария захарова, в мире, происшествия