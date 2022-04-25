23:44 25.04.2022 (обновлено: 23:50 25.04.2022)
МИД: на Украине привыкли, что могут обходиться с журналистами как угодно
МИД: экстремисты Украины привыкли, что могут обходиться с журналистами как угодно
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Украинские экстремисты привыкли к тому, что могут обходиться с журналистами как угодно, к этому их приучил в том числе сайт "Миротворец", куда вносились персональные данные российских представителей СМИ, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Многие годы действовал сайт - так называемый "Миротворец", куда вносились персональные данные российских журналистов и не только российских. Это приучило этих самых украинских экстремистов к идее абсолютной нормальности подобного отношения к людям с иной точкой зрения", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
В понедельник ФСБ сообщила о задержании группы членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь "коктейлей Молотова", шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.
Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине. Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства, в частности Олеся Бузины.
* Запрещенная в России террористическая организация