https://ria.ru/20220425/mid-1785339147.html

МИД вызвал посла Германии

МИД вызвал посла Германии - РИА Новости, 25.04.2022

МИД вызвал посла Германии

В понедельник в МИД России был вызван посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр, заявил МИД РФ. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:11

2022-04-25T16:11

2022-04-25T16:27

в мире

анналена бербок

германия

мид германии

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В понедельник в МИД России был вызван посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр, заявил МИД РФ."Главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с откровенно недружественным решением правительства ФРГ от 4 апреля 2022 года об объявлении "persona non grata" 40 сотрудников российских дипломатических учреждений в Германии", - добавили в ведомстве.Кроме того, российская сторона подчеркнула, что она считает неприемлемым сделанное в контексте решения заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, в котором такой шаг властей ФРГ мотивируется абсолютно ложным утверждением о том, что работа упомянутых сотрудников была нацелена на подрыв "свободы Германии" и "единства немецкого общества", а также инсинуациями в отношении происходящего на Украине.

https://ria.ru/20220422/diplomaty-1784933350.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, анналена бербок, германия, мид германии, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина