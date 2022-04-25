https://ria.ru/20220425/mid-1785339147.html
МИД вызвал посла Германии
МИД вызвал посла Германии - РИА Новости, 25.04.2022
МИД вызвал посла Германии
В понедельник в МИД России был вызван посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр, заявил МИД РФ. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:11
2022-04-25T16:11
2022-04-25T16:27
в мире
анналена бербок
германия
мид германии
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В понедельник в МИД России был вызван посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр, заявил МИД РФ."Главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с откровенно недружественным решением правительства ФРГ от 4 апреля 2022 года об объявлении "persona non grata" 40 сотрудников российских дипломатических учреждений в Германии", - добавили в ведомстве.Кроме того, российская сторона подчеркнула, что она считает неприемлемым сделанное в контексте решения заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, в котором такой шаг властей ФРГ мотивируется абсолютно ложным утверждением о том, что работа упомянутых сотрудников была нацелена на подрыв "свободы Германии" и "единства немецкого общества", а также инсинуациями в отношении происходящего на Украине.
https://ria.ru/20220422/diplomaty-1784933350.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, анналена бербок, германия, мид германии, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
16:11 25.04.2022 (обновлено: 16:27 25.04.2022)
МИД вызвал посла Германии
МИД заявил протест послу Германии фон Гайру из-за высылки 40 российских дипломатов