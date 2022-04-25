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МИД вызвал посла Германии - РИА Новости, 25.04.2022
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МИД вызвал посла Германии
МИД вызвал посла Германии - РИА Новости, 25.04.2022
МИД вызвал посла Германии
В понедельник в МИД России был вызван посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр, заявил МИД РФ. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:11
2022-04-25T16:27
в мире
анналена бербок
германия
мид германии
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В понедельник в МИД России был вызван посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр, заявил МИД РФ."Главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с откровенно недружественным решением правительства ФРГ от 4 апреля 2022 года об объявлении "persona non grata" 40 сотрудников российских дипломатических учреждений в Германии", - добавили в ведомстве.Кроме того, российская сторона подчеркнула, что она считает неприемлемым сделанное в контексте решения заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, в котором такой шаг властей ФРГ мотивируется абсолютно ложным утверждением о том, что работа упомянутых сотрудников была нацелена на подрыв "свободы Германии" и "единства немецкого общества", а также инсинуациями в отношении происходящего на Украине.
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в мире, анналена бербок, германия, мид германии, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
16:11 25.04.2022 (обновлено: 16:27 25.04.2022)
 
МИД вызвал посла Германии

МИД заявил протест послу Германии фон Гайру из-за высылки 40 российских дипломатов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В понедельник в МИД России был вызван посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр, заявил МИД РФ.
"Главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с откровенно недружественным решением правительства ФРГ от 4 апреля 2022 года об объявлении "persona non grata" 40 сотрудников российских дипломатических учреждений в Германии", - добавили в ведомстве.
Кроме того, российская сторона подчеркнула, что она считает неприемлемым сделанное в контексте решения заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, в котором такой шаг властей ФРГ мотивируется абсолютно ложным утверждением о том, что работа упомянутых сотрудников была нацелена на подрыв "свободы Германии" и "единства немецкого общества", а также инсинуациями в отношении происходящего на Украине.
Афины - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
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В миреАнналена БербокГерманияМИД ГерманииРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Украина
 
 
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