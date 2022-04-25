https://ria.ru/20220425/mid-1785278122.html

Встреча Лаврова и Кулебы в Стамбуле пока не готовится, заявили в МИД

Встреча Лаврова и Кулебы в Стамбуле пока не готовится, заявили в МИД - РИА Новости, 25.04.2022

Встреча Лаврова и Кулебы в Стамбуле пока не готовится, заявили в МИД

Переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Стамбуле пока не готовятся, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T11:41

2022-04-25T11:41

2022-04-25T11:55

россия

украина

в мире

дмитрий кулеба

андрей руденко

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид украины

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Стамбуле пока не готовятся, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Пока нет", - сказал Руденко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

https://ria.ru/20220425/vstrecha-1785278485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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