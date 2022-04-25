https://ria.ru/20220425/mid-1785278122.html
Встреча Лаврова и Кулебы в Стамбуле пока не готовится, заявили в МИД
Встреча Лаврова и Кулебы в Стамбуле пока не готовится, заявили в МИД - РИА Новости, 25.04.2022
Встреча Лаврова и Кулебы в Стамбуле пока не готовится, заявили в МИД
Переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Стамбуле пока не готовятся, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:41
2022-04-25T11:41
2022-04-25T11:55
россия
украина
в мире
дмитрий кулеба
андрей руденко
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид украины
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Стамбуле пока не готовятся, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Пока нет", - сказал Руденко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, в мире, дмитрий кулеба, андрей руденко, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид украины, стамбул, турция
11:41 25.04.2022 (обновлено: 11:55 25.04.2022)
Встреча Лаврова и Кулебы в Стамбуле пока не готовится, заявили в МИД
Замглавы МИД Руденко заявил, что встреча Лаврова и Кулебы в Стамбуле пока не готовится