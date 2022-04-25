https://ria.ru/20220425/megafon-1785324780.html
"Мегафон" запускает программу развития IT-специалистов Узбекистана
"Мегафон" запускает программу развития IT-специалистов Узбекистана - РИА Новости, 25.04.2022
"Мегафон" запускает программу развития IT-специалистов Узбекистана
Российский сотовый оператор "Мегафон" совместно с министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана запускает программу развития и... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:57
2022-04-25T14:57
2022-04-25T14:57
новости компаний - экономика
мегафон
ташкент
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ТАШКЕНТ, 25 апр - РИА Новости. Российский сотовый оператор "Мегафон" совместно с министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана запускает программу развития и трудоустройства IT-специалистов - это предусмотрено меморандумом о сотрудничестве, подписанным на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", сообщает компания.Сотрудничество направлено на обучение и развитие IT-специалистов разного уровня по самым востребованным специальностям в области разработки и программирования. После обучения участникам в зависимости от квалификации будет доступна программа стажировки или возможность сразу приступить к работе над реальными проектами в команде "Мегафона", отмечается в пресс-релизе."У "Мегафона" обширная экспертиза в реализации самых сложных IT-проектов. В прошлом году мы вышли на рынок Узбекистана, где совместно с партнерами развиваем крупнейший цифровой холдинг в стране – Digital Holding, включающий одного из лидеров рынка сотовой связи UCell", - заявил генеральный директор "Мегафона" Хачатур Помбухчан. Он добавил, что у Узбекистана есть потенциал стать крупнейшим IT-хабом в Центральной Азии."Сегодня Узбекистан осуществляет ряд проектов по обучению молодежи IT-специальностям. Так, если в начале 2000-х в стране насчитывалось всего несколько сотен IT-специалистов, то на сегодня их уже более 50 тысяч. К 2030 году поставлена задача довести число IT-специалистов до миллиона человек", — отметил первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Олег Пекось.Digital Holding — совместное предприятие российских "Мегафона" и "ЮэСэМ Телеком" и правительства Узбекистана. В СП входит телеком-оператор Ucell, New Solutions (ранее – ICS Holding Uzbekistan) и CRPT Turon. Деятельность СП направлена на расширение доступа и повышение качества услуг телекоммуникаций в Узбекистане, в частности, за счет формирования цифровой инфраструктуры в соответствии с международными стандартами, а также внедрение передовых технологий и систем в сферах хранения и обработки данных, цифровой маркировки и контроля движения отдельных видов товаров.Ucell — узбекская телекоммуникационная компания, один из лидеров рынка. Предоставляет услуги мобильной связи и широкополосного доступа в интернет. Ucell — пионер коммерческого использования стандарта 5G в Узбекистане. Услугами компании пользуется 7,4 миллиона абонентов.
https://ria.ru/20220425/megafon-1785307963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, мегафон, ташкент
ТАШКЕНТ, 25 апр - РИА Новости. Российский сотовый оператор "Мегафон" совместно с министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана запускает программу развития и трудоустройства IT-специалистов - это предусмотрено меморандумом о сотрудничестве, подписанным на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", сообщает компания.
Сотрудничество направлено на обучение и развитие IT-специалистов разного уровня по самым востребованным специальностям в области разработки и программирования. После обучения участникам в зависимости от квалификации будет доступна программа стажировки или возможность сразу приступить к работе над реальными проектами в команде "Мегафона
", отмечается в пресс-релизе.
"У "Мегафона" обширная экспертиза в реализации самых сложных IT-проектов. В прошлом году мы вышли на рынок Узбекистана
, где совместно с партнерами развиваем крупнейший цифровой холдинг в стране – Digital Holding, включающий одного из лидеров рынка сотовой связи UCell", - заявил генеральный директор "Мегафона" Хачатур Помбухчан. Он добавил, что у Узбекистана есть потенциал стать крупнейшим IT-хабом в Центральной Азии
.
"Сегодня Узбекистан осуществляет ряд проектов по обучению молодежи IT-специальностям. Так, если в начале 2000-х в стране насчитывалось всего несколько сотен IT-специалистов, то на сегодня их уже более 50 тысяч. К 2030 году поставлена задача довести число IT-специалистов до миллиона человек", — отметил первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Олег Пекось.
Digital Holding — совместное предприятие российских "Мегафона" и "ЮэСэМ Телеком" и правительства Узбекистана. В СП входит телеком-оператор Ucell, New Solutions (ранее – ICS Holding Uzbekistan) и CRPT Turon. Деятельность СП направлена на расширение доступа и повышение качества услуг телекоммуникаций в Узбекистане, в частности, за счет формирования цифровой инфраструктуры в соответствии с международными стандартами, а также внедрение передовых технологий и систем в сферах хранения и обработки данных, цифровой маркировки и контроля движения отдельных видов товаров.
Ucell — узбекская телекоммуникационная компания, один из лидеров рынка. Предоставляет услуги мобильной связи и широкополосного доступа в интернет. Ucell — пионер коммерческого использования стандарта 5G в Узбекистане. Услугами компании пользуется 7,4 миллиона абонентов.