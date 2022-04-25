https://ria.ru/20220425/megafon-1785324780.html

"Мегафон" запускает программу развития IT-специалистов Узбекистана

"Мегафон" запускает программу развития IT-специалистов Узбекистана - РИА Новости, 25.04.2022

"Мегафон" запускает программу развития IT-специалистов Узбекистана

Российский сотовый оператор "Мегафон" совместно с министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана запускает программу развития и... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:57

2022-04-25T14:57

2022-04-25T14:57

новости компаний - экономика

мегафон

ташкент

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ТАШКЕНТ, 25 апр - РИА Новости. Российский сотовый оператор "Мегафон" совместно с министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана запускает программу развития и трудоустройства IT-специалистов - это предусмотрено меморандумом о сотрудничестве, подписанным на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", сообщает компания.Сотрудничество направлено на обучение и развитие IT-специалистов разного уровня по самым востребованным специальностям в области разработки и программирования. После обучения участникам в зависимости от квалификации будет доступна программа стажировки или возможность сразу приступить к работе над реальными проектами в команде "Мегафона", отмечается в пресс-релизе."У "Мегафона" обширная экспертиза в реализации самых сложных IT-проектов. В прошлом году мы вышли на рынок Узбекистана, где совместно с партнерами развиваем крупнейший цифровой холдинг в стране – Digital Holding, включающий одного из лидеров рынка сотовой связи UCell", - заявил генеральный директор "Мегафона" Хачатур Помбухчан. Он добавил, что у Узбекистана есть потенциал стать крупнейшим IT-хабом в Центральной Азии."Сегодня Узбекистан осуществляет ряд проектов по обучению молодежи IT-специальностям. Так, если в начале 2000-х в стране насчитывалось всего несколько сотен IT-специалистов, то на сегодня их уже более 50 тысяч. К 2030 году поставлена задача довести число IT-специалистов до миллиона человек", — отметил первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Олег Пекось.Digital Holding — совместное предприятие российских "Мегафона" и "ЮэСэМ Телеком" и правительства Узбекистана. В СП входит телеком-оператор Ucell, New Solutions (ранее – ICS Holding Uzbekistan) и CRPT Turon. Деятельность СП направлена на расширение доступа и повышение качества услуг телекоммуникаций в Узбекистане, в частности, за счет формирования цифровой инфраструктуры в соответствии с международными стандартами, а также внедрение передовых технологий и систем в сферах хранения и обработки данных, цифровой маркировки и контроля движения отдельных видов товаров.Ucell — узбекская телекоммуникационная компания, один из лидеров рынка. Предоставляет услуги мобильной связи и широкополосного доступа в интернет. Ucell — пионер коммерческого использования стандарта 5G в Узбекистане. Услугами компании пользуется 7,4 миллиона абонентов.

https://ria.ru/20220425/megafon-1785307963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, мегафон, ташкент