https://ria.ru/20220425/megafon-1785307963.html

"Мегафон" станет партнером проекта по системе экомониторинга в Ташкенте

"Мегафон" станет партнером проекта по системе экомониторинга в Ташкенте - РИА Новости, 25.04.2022

"Мегафон" станет партнером проекта по системе экомониторинга в Ташкенте

Российский сотовый оператор "Мегафон" окажет содействие в реализации программ по охране окружающей среды в столице Узбекистана Ташкенте, это предусмотрено... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:30

2022-04-25T14:30

2022-04-25T14:30

технологии

мегафон

узбекистан

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/08/1521090812_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_74a73f978ac564f1fa160b3e2f7f1972.jpg

ТАШКЕНТ, 25 апр - РИА Новости. Российский сотовый оператор "Мегафон" окажет содействие в реализации программ по охране окружающей среды в столице Узбекистана Ташкенте, это предусмотрено соглашением, подписанным с хокимиятом столицы в рамках выставки "Иннопром. Центральная Азия", сообщает компания."В ближайшее время в городе заработает комплексная система экомониторинга. Стороны договорились о совместной проработке проекта по внедрению цифровых решений, обеспечивающих постоянный контроль состояния атмосферного воздуха и других компонентов окружающей среды в Ташкенте", - отмечается в пресс-релизе.По словам коммерческого директора по развитию корпоративного и государственного сегментов "Мегафона" Эмина Антоняна, современные цифровые решения значительно упрощают задачу защиты окружающей среды – они позволяют не только в режиме реального времени отслеживать состояние окружающей среды, но и оперативно реагировать при ухудшении ситуации."У "Мегафона" есть позитивный опыт внедрения систем экологического контроля в нескольких российских регионах, а также на промышленных предприятиях. Мы рады предложить хокимияту Ташкента собственные наработки и экспертизу в решении этой важной задачи", - отметил он.Среди решений "Мегафона", успешно работающих в российских регионах, есть аналитическая платформа "Мегафон Экология", которая в динамике отображает оценку качества компонентов окружающей среды – воздуха и воды, оперативно выявляет аномальные значения и отправляет уведомления по электронной почте, в пуш-уведомлении или смс. Платформа способна в автоматическом режиме оповещать аварийно-спасательные службы о возможности распространения опасных веществ в воздухе и помогает предотвращать экологические инциденты и аварийные ситуации.

https://ria.ru/20220422/megafon-1784977249.html

узбекистан

ташкент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, мегафон, узбекистан, ташкент