https://ria.ru/20220425/megafon-1785307963.html
"Мегафон" станет партнером проекта по системе экомониторинга в Ташкенте
"Мегафон" станет партнером проекта по системе экомониторинга в Ташкенте - РИА Новости, 25.04.2022
"Мегафон" станет партнером проекта по системе экомониторинга в Ташкенте
Российский сотовый оператор "Мегафон" окажет содействие в реализации программ по охране окружающей среды в столице Узбекистана Ташкенте, это предусмотрено... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:30
2022-04-25T14:30
2022-04-25T14:30
технологии
мегафон
узбекистан
ташкент
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ТАШКЕНТ, 25 апр - РИА Новости. Российский сотовый оператор "Мегафон" окажет содействие в реализации программ по охране окружающей среды в столице Узбекистана Ташкенте, это предусмотрено соглашением, подписанным с хокимиятом столицы в рамках выставки "Иннопром. Центральная Азия", сообщает компания."В ближайшее время в городе заработает комплексная система экомониторинга. Стороны договорились о совместной проработке проекта по внедрению цифровых решений, обеспечивающих постоянный контроль состояния атмосферного воздуха и других компонентов окружающей среды в Ташкенте", - отмечается в пресс-релизе.По словам коммерческого директора по развитию корпоративного и государственного сегментов "Мегафона" Эмина Антоняна, современные цифровые решения значительно упрощают задачу защиты окружающей среды – они позволяют не только в режиме реального времени отслеживать состояние окружающей среды, но и оперативно реагировать при ухудшении ситуации."У "Мегафона" есть позитивный опыт внедрения систем экологического контроля в нескольких российских регионах, а также на промышленных предприятиях. Мы рады предложить хокимияту Ташкента собственные наработки и экспертизу в решении этой важной задачи", - отметил он.Среди решений "Мегафона", успешно работающих в российских регионах, есть аналитическая платформа "Мегафон Экология", которая в динамике отображает оценку качества компонентов окружающей среды – воздуха и воды, оперативно выявляет аномальные значения и отправляет уведомления по электронной почте, в пуш-уведомлении или смс. Платформа способна в автоматическом режиме оповещать аварийно-спасательные службы о возможности распространения опасных веществ в воздухе и помогает предотвращать экологические инциденты и аварийные ситуации.
https://ria.ru/20220422/megafon-1784977249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мегафон, узбекистан, ташкент
ТАШКЕНТ, 25 апр - РИА Новости. Российский сотовый оператор "Мегафон" окажет содействие в реализации программ по охране окружающей среды в столице Узбекистана Ташкенте, это предусмотрено соглашением, подписанным с хокимиятом столицы в рамках выставки "Иннопром. Центральная Азия", сообщает компания.
"В ближайшее время в городе заработает комплексная система экомониторинга. Стороны договорились о совместной проработке проекта по внедрению цифровых решений, обеспечивающих постоянный контроль состояния атмосферного воздуха и других компонентов окружающей среды в Ташкенте", - отмечается в пресс-релизе.
По словам коммерческого директора по развитию корпоративного и государственного сегментов "Мегафона
" Эмина Антоняна, современные цифровые решения значительно упрощают задачу защиты окружающей среды – они позволяют не только в режиме реального времени отслеживать состояние окружающей среды, но и оперативно реагировать при ухудшении ситуации.
"У "Мегафона" есть позитивный опыт внедрения систем экологического контроля в нескольких российских регионах, а также на промышленных предприятиях. Мы рады предложить хокимияту Ташкента
собственные наработки и экспертизу в решении этой важной задачи", - отметил он.
Среди решений "Мегафона", успешно работающих в российских регионах, есть аналитическая платформа "Мегафон Экология", которая в динамике отображает оценку качества компонентов окружающей среды – воздуха и воды, оперативно выявляет аномальные значения и отправляет уведомления по электронной почте, в пуш-уведомлении или смс. Платформа способна в автоматическом режиме оповещать аварийно-спасательные службы о возможности распространения опасных веществ в воздухе и помогает предотвращать экологические инциденты и аварийные ситуации.
"Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с "Мегафоном". Узбекистан
ставит цифровизацию одним из приоритетных направлений развития. За последние два года в Ташкенте была проделана большая работа и сотрудничество с "Мегафоном" – логичное продолжение начатого", — заявил заместитель хокима Ташкента по внедрению информационных технологий Алексей Хен.