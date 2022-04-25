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В Марселе начались массовые протесты
В Марселе начались массовые протесты - РИА Новости, 25.04.2022
В Марселе начались массовые протесты
Сотни человек проводят манифестацию во французском городе Марселе после объявления результатов президентских выборов в стране, сообщает телеканал France 3. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T00:58
2022-04-25T00:58
2022-04-25T00:58
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ПАРИЖ, 25 апр — РИА Новости. Сотни человек проводят манифестацию во французском городе Марселе после объявления результатов президентских выборов в стране, сообщает телеканал France 3.Ранее МВД страны по итогам подсчета 80% голосов сообщило, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 54,81%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен — 45,19%.Отмечается, что демонстранты скандируют лозунги: "Макрон, Ле Пен — решение: революция", "Никаких фашистов в наших кварталах", "Макрона в отставку".По данным телеканала, некоторые демонстранты несут флаги партии "Непокорившаяся Франция" и Новой антикапиталистической партии, а также флаги коммунистов.Как сообщает телеканал, около 21.45 (22.45 мск) правоохранители начали разгонять демонстрантов.Ранее французские СМИ сообщили о демонстрациях в ряде французских городов после объявления результатов выборов, среди которых Ренн, Лион, Тулуза, Нант, Монпелье.Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Голосование проходит в два тура, первый прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. Согласно данным французского МВД, в первом туре действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" - 23,15%.
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в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, лион, ренн, франция, выборы президента франции — 2022, марсель
В Марселе начались массовые протесты
В Марселе сотни человек протестуют после объявления результатов выборов
ПАРИЖ, 25 апр — РИА Новости.
Сотни человек проводят манифестацию во французском городе Марселе после объявления результатов президентских выборов в стране, сообщает
телеканал France 3.
Ранее МВД страны по итогам подсчета 80% голосов сообщило, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон
набирает во втором туре президентских выборов 54,81%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
— 45,19%.
"Их было около 300 человек, затем толпа увеличилась до 500, затем до тысячи человек, по данным протестующих, или до 450 — по данным префектуры полиции... Это манифестация против Ле Пен и против Макрона. Движение, которое проходит одновременно в ряде других городов Франции", — говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что демонстранты скандируют лозунги: "Макрон, Ле Пен — решение: революция", "Никаких фашистов в наших кварталах", "Макрона в отставку".
По данным телеканала, некоторые демонстранты несут флаги партии "Непокорившаяся Франция" и Новой антикапиталистической партии, а также флаги коммунистов.
Как сообщает телеканал, около 21.45 (22.45 мск) правоохранители начали разгонять демонстрантов.
Ранее французские СМИ сообщили о демонстрациях в ряде французских городов после объявления результатов выборов, среди которых Ренн
, Лион
, Тулуза
, Нант
, Монпелье
.
Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Голосование проходит в два тура, первый прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. Согласно данным французского МВД, в первом туре действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" - 23,15%.