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В Марселе начались массовые протесты

В Марселе начались массовые протесты - РИА Новости, 25.04.2022

В Марселе начались массовые протесты

Сотни человек проводят манифестацию во французском городе Марселе после объявления результатов президентских выборов в стране, сообщает телеканал France 3. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T00:58

2022-04-25T00:58

2022-04-25T00:58

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ПАРИЖ, 25 апр — РИА Новости. Сотни человек проводят манифестацию во французском городе Марселе после объявления результатов президентских выборов в стране, сообщает телеканал France 3.Ранее МВД страны по итогам подсчета 80% голосов сообщило, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 54,81%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен — 45,19%.Отмечается, что демонстранты скандируют лозунги: "Макрон, Ле Пен — решение: революция", "Никаких фашистов в наших кварталах", "Макрона в отставку".По данным телеканала, некоторые демонстранты несут флаги партии "Непокорившаяся Франция" и Новой антикапиталистической партии, а также флаги коммунистов.Как сообщает телеканал, около 21.45 (22.45 мск) правоохранители начали разгонять демонстрантов.Ранее французские СМИ сообщили о демонстрациях в ряде французских городов после объявления результатов выборов, среди которых Ренн, Лион, Тулуза, Нант, Монпелье.Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Голосование проходит в два тура, первый прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. Согласно данным французского МВД, в первом туре действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" - 23,15%.

https://ria.ru/20220424/parizh-1785226941.html

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