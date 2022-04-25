https://ria.ru/20220425/markirovka-1785286592.html

В Госдуме рассказали подробности о новом законопроекте об иноагентах

В Госдуме рассказали подробности о новом законопроекте об иноагентах - РИА Новости, 25.04.2022

В Госдуме рассказали подробности о новом законопроекте об иноагентах

Иноагенты смогут не использовать маркировку о своем статусе в личных публикациях и материалах, не связанных с деятельностью в качестве иноагента, согласно... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:09

2022-04-25T12:09

2022-04-25T13:07

россия

мария бутина

общество

госдума рф

иноагенты

журналистика

происшествия

цензура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_0:5:1037:588_1920x0_80_0_0_57b0975cf4d7e08a167f983cef767837.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Иноагенты смогут не использовать маркировку о своем статусе в личных публикациях и материалах, не связанных с деятельностью в качестве иноагента, согласно новому законопроекту, сообщила член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Мария Бутина."Законопроект, который сейчас готовится к внесению в Госдуму, предусматривает необходимость маркировки в обязательном порядке лишь тех материалов иноагента, которые он производит и (или) распространяет в связи с осуществлением деятельности иноагента. Это касается распространения материалов в СМИ, а также через интернет", - приводит слова Бутиной Telegram-канал комиссии.Она отметила, что такое же требование предлагается распространить и на те материалы, которые, в связи с осуществлением деятельности в качестве иноагента, он направляет в органы публичной власти, образовательные организации, иные органы и организации."Что же касается каких-либо личных публикаций и материалов, не связанных с деятельностью в качестве иноагента, законопроектом предлагается их обязательную маркировку отменить", - подчеркнула парламентарий.Ранее глава комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Василий Пискарев заявил, что комиссия разработала законопроект, обобщающий нормы российского законодательства об иноагентах. Так, уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель", определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяется порядок включения и исключения из него.

https://ria.ru/20220422/venediktov-1785029433.html

https://ria.ru/20220421/inoagenty-1784779212.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, мария бутина, общество, госдума рф, иноагенты, журналистика, происшествия, цензура