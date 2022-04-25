https://ria.ru/20220425/makron-1785260414.html

Второй срок мадам Макрон: что известно о первой леди Франции

Второй срок мадам Макрон: что известно о первой леди Франции - РИА Новости, 25.04.2022

Второй срок мадам Макрон: что известно о первой леди Франции

Брижит Макрон останется первой леди Франции "на второй срок" в случае победы во втором туре президентских выборов Эммануэля Макрона. За 5 лет президентства их... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T10:33

2022-04-25T10:33

2022-04-25T10:33

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ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости. Брижит Макрон останется первой леди Франции "на второй срок" в случае победы во втором туре президентских выборов Эммануэля Макрона. За 5 лет президентства их роман породил немало сплетен и кривотолков, большая часть из которых неправда, а на карикатурах и в пародиях всячески обыгрывалась их разница в возрасте в 24 года и предполагаемое влияние на Макрона его бывшей учительницы. Сам он признавался: если бы не Брижит, не быть ему президентом. Кто та женщина, воспитавшая будущего лидера Франции, читайте в материале РИА Новости.Жизнь до МакронаБрижит родилась в 1953 году в городе Амьен на Севере Франции, в семье кондитера и владельца сети магазинов сладостей Жана Тронье и Симоны Пуйоль. Она стала шестым ребенком в довольно богатой семье и ни в чем не нуждалась - одевалась в лучших магазинах, а за хорошие оценки получала в подарок ювелирные украшения. Кстати, одним из магазинов в центре Амьена теперь владеет племянник Брижит, Жан-Александр.В 21 год Брижит вышла замуж за банкира по имени Андре-Луи Озьер, они поженились в городской ратуше. Перед тем, как выучиться на преподавателя и французского языка и латыни, она работала в должности пресс-атташе в торгово-промышленной палате в Па-де-Кале. Через восемь лет после свадьбы пара с двумя детьми переехала в пригород Страсбурга, в город Трюштерсайм, где родился третий ребенок. Там Брижит стала преподавать французский, а в 1989 году даже баллотировалась в местный законодательный орган, правда, безуспешно. Тогда Брижит стала участницей общественного движения "Трюштерсайм завтра".В 1991 году они с мужем вернулись в Амьен, где Андре Луи продолжил заниматься финансами, а Брижит устроилась учительницей французского и литературы в иезуитский колледж. Там она и познакомилась с будущим президентом Франции Эммануэлем Макроном, которому на тот момент было 15 лет. Неслучайно Брижит сравнивают с героиней романа Гюстава Флобера "Госпожа Бовари", которая также влюбилась в студента.От ученика до дедушкиМакрон учился в одном классе со старшей дочерью Брижит – Лоранс – и посещал театральный кружок под ее руководством. Чувство к 39-летней учительнице зародилось между репетициями и уроками французского, на которых Макрон декламировал Брижит свои стихи и даже втайне посвятил роман эротического содержания. Слухи об их связи быстро распространились, Брижит подверглась травле, а семье Макрона стали приходить анонимные письма от родителей других учеников, писала в книге "Брижит Макрон, откровенно" Маэль Брён. Муж оставил Брижит, как только узнал обо всем, но развелись они только спустя 13 лет.Родители Эммануэля поначалу надеялись, что их сын увлекся дочерью Брижит, однако Макрона не интересовали сверстницы – интригам он предпочитал учебу музыке, театр и литературу. "Без сомнения, он был, не как все. Его всегда тянуло к взрослым. Он просто не был тинейджером — вот и все", — рассказывала Брижит.Когда родители Макрона узнали от друга семьи, что Эммануэля привлекла мать, а не дочь, они отправили сына учиться подальше, в Париж. Перед отъездом он сказал Брижит: "Вам от меня не отделаться. Что бы вы ни делали, я женюсь на вас".Сначала Брижит сама инициировала перерыв в отношениях, но они продолжали часами говорить по телефону, а через год Брижит стала периодически навещать Макрона в Париже. Роман растянулся на 13 лет, а в 2007 году, когда Брижит получила развод, они с Макроном смогли пожениться. Ему тогда исполнилось 30, а ей – 54. Свадьба состоялась в той же ратуше, где Брижит выходила замуж в первый раз - на модном пляжном курорте Ле-Туке. Там находится вилла Брижит, которая досталась ей от отца: она служит чете Макрон вторым домом.Сейчас Брижит Макрон 67 лет, она – бабушка семи внуков. Ее сын Себастьян стал инженером, а дочери Лоранс и Тифэн – кардиологом и адвокатом. Детей от второго брака у нее нет, но Эммануэль охотно взял на себя роль дедушки. Еще будучи кандидатом в президенты в 2017 году, Макрон заявил: "Это мой выбор. У моей жены Брижит трое детей… Я считаю, что самое главное – хорошо воспитывать детей, любить их. И потом, у меня семь внуков".Критик и наставница президентаБрижит впервые попала во внимания прессы в 2014 году, когда Макрон стал министром финансов в правительстве Олланда. Тогда она не стала бросать преподавательскую деятельность, но через год все-таки покинула школу, заявив, что посвятит себя карьере мужа. Она начала посещать рабочие планерки и вскоре вошла в курс дел Министерства экономики, финансов и промышленности Франции.Макрон на вопросы журналистов отвечал, что ее мнение важно для него, и присутствие Брижит рядом с ним не подлежит обсуждению.Брижит посещала все культурные мероприятия в Париже и помогала ему обзаводиться связями и организовывать светские рауты. Свою роль она сыграла и в президентской кампании.В 2016 году, когда Макрон проводил свой первый митинг на левом берегу Сены и репетировал речь перед членами собственного политического движения En marche, Брижит как бывшая учительница и наставница театрального кружка раздавала советы: "Следи за голосом, не понижай". Макрон советовался с ней по поводу формы и содержания своего монолога: "Брижит всегда говорит, что у меня слишком длинные речи", - признавался он позже.Первая леди за свой счетМакрон в долгу не остался и хотел вознаградить супругу, учредив для нее статус Первой леди Франции, которого официально не удостаивалась ни одна женщина во Франции до этого: "Если вы избраны президентом, то человек, живущий с вами, все же должен играть какую-то роль", - заявил тогда он.Реформа института Первой леди была одним из пунктов предвыборной программы Макрона, и должна была на законодательном уровне закрепить участие первой леди в государственных делах и регулировать выделение ей средств из казны.Однако французам это не понравилось. На сайте Change.org появилась петиция с требованием прекратить шаги по предоставлению Брижит Макрон официального статуса Первой леди страны. Основным аргументом было то, что реформа противоречила с законопроектом о морализации политики, который запрещал бы государственным чиновникам нанимать на работу членов семей под страхом отстранения от должности. Когда число подписей превысило 250 тысяч, Макрону пришлось отреагировать.Тогда он пообещал, что должность Первой леди не будет оплачиваться из средств налогоплательщиков.Несмотря на сплетни и скандалы, окружающие их пару, Брижит Макрон стала популярной - журнал ELLE с ее портретом на обложке и интервью в 2017 году стал самым продаваемым за 10 лет. Мадам Макрон также установила рекорд по объему писем, адресованных на ее имя в Елисейский дворец, писало издание The Telegraph: каждый день она получает по двести писем от француженок со словами благодарности. Супруга Николя Саркози Карла Бруни получала только по 35 писем в день.

https://ria.ru/20220425/makron-1782604459.html

https://ria.ru/20220411/makron-1782862664.html

https://ria.ru/20220425/makron-1785247654.html

https://ria.ru/20220112/makron-1767576635.html

https://ria.ru/20191011/1559641948.html

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Ольга Фомченкова

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