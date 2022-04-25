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Макрон лидирует после подсчета 97 процентов голосов - РИА Новости, 25.04.2022
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Макрон лидирует после подсчета 97 процентов голосов
Макрон лидирует после подсчета 97 процентов голосов - РИА Новости, 25.04.2022
Макрон лидирует после подсчета 97 процентов голосов
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 57,41 процента, сообщает МВД страны по итогам подсчета 97 процентов РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T01:12
2022-04-25T02:16
в мире
эммануэль макрон
марин ле пен
франция
выборы президента франции — 2022
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ПАРИЖ, 25 апр — РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 57,41 процента, сообщает МВД страны по итогам подсчета 97 процентов голосов.Соперница Макрона, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получает 42,59 процента. Она уже признала поражение, но пообещала продолжить выполнять свои обязательства перед французами. В частности, Ле Пен заявила, что ее политическое движение начнет большую борьбу на выборах в парламент.Голосование завершилось в 20:00 по местному времени (21:00 мск). Явка составила 63,23 процента.Президент Франции избирается на пять лет. В голосовании могут принять участие около 49 миллионов граждан. Первый тур прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. В первом туре действующий глава государства набрал 27,84 процента голосов, лидер "Национального объединения" — 23,15 процента.Председатель Конституционного суда Франции официально объявит об итогах голосования 27 апреля.
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в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, выборы президента франции — 2022
01:12 25.04.2022 (обновлено: 02:16 25.04.2022)
 
Макрон лидирует после подсчета 97 процентов голосов

Эммануэль Макрон набирает 57,41%, Марин Ле Пен — 42,59% по итогам подсчета 97% голосов

© РИА Новости / Флоран Гуден / Перейти в фотобанкПредвыборные плакаты в день голосования на выборах президента Франции в Париже
Предвыборные плакаты в день голосования на выборах президента Франции в Париже - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Флоран Гуден
Перейти в фотобанк
Предвыборные плакаты в день голосования на выборах президента Франции в Париже
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ПАРИЖ, 25 апр — РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 57,41 процента, сообщает МВД страны по итогам подсчета 97 процентов голосов.
Соперница Макрона, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получает 42,59 процента. Она уже признала поражение, но пообещала продолжить выполнять свои обязательства перед французами. В частности, Ле Пен заявила, что ее политическое движение начнет большую борьбу на выборах в парламент.
Голосование завершилось в 20:00 по местному времени (21:00 мск). Явка составила 63,23 процента.
Президент Франции избирается на пять лет. В голосовании могут принять участие около 49 миллионов граждан. Первый тур прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. В первом туре действующий глава государства набрал 27,84 процента голосов, лидер "Национального объединения" — 23,15 процента.
Председатель Конституционного суда Франции официально объявит об итогах голосования 27 апреля.
 
В миреЭммануэль МакронМарин Ле ПенФранцияВыборы президента Франции — 2022
 
 
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