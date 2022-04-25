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Глава ЛНР прибыл в Рубежное - РИА Новости, 25.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/lnr-1785329398.html
Глава ЛНР прибыл в Рубежное
Глава ЛНР прибыл в Рубежное - РИА Новости, 25.04.2022
Глава ЛНР прибыл в Рубежное
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник прибыл в Рубежное, на окраинах которого продолжается зачистка, для оценки обстановки в городе, передает... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:19
2022-04-25T15:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
рамзан кадыров
владимир путин
рубежное
россия
украина
telegram (приложение)
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 25 апр - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник прибыл в Рубежное, на окраинах которого продолжается зачистка, для оценки обстановки в городе, передает корреспондент РИА Новости.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram-канале, что его советник сообщил о полном освобождении Рубежного."Ситуация здесь достаточно сложная и напряженная. Сейчас беседовал с назначенным старшим по городу Сергеем Ивановичем (мэр Рубежного Сергей Хортив – ред.), он доложил, что все поставленные мной задачи выполняются", - сказал глава республики журналистам.По словам Пасечника, сейчас в городе пытаются организовывать регулярную раздачу воды несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны украинских войск. "Противник, как только видит скопление людей, в это же место осуществляет стрельбу достаточно прицельную. Мины ложатся в эти места, обстрелы начинаются, поэтому сделать это достаточно сложно", - пояснил Пасечник.Глава республики заявил, что также республика организовала в Рубежное поставку гуманитарной помощи, предметов первой необходимости и питьевой воды."Отрадно, что мэр уже переживает о посадке, о посевной, попросил встречи с министром сельского хозяйства и заявил о том, что готовы где-то посевные земли, готовы сеять, выращивать пшеницу и кормить население. Для республики это очень отрадно. Мы видим, что наш дух сломить никто не может. Даже в такой ситуации человек думает, как жить дальше и что делать", - сказал Пасечник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/azovstal-1785293808.html
https://ria.ru/20220425/ukraina-1785281814.html
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в мире, рамзан кадыров, владимир путин, рубежное, россия, украина, telegram (приложение), ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
15:19 25.04.2022
 
Глава ЛНР прибыл в Рубежное

Глава ЛНР Пасечник прибыл в Рубежное для оценки обстановки

© Фото : Администрация главы ЛНРЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Фото : Администрация главы ЛНР
Леонид Пасечник. Архивное фото
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 25 апр - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник прибыл в Рубежное, на окраинах которого продолжается зачистка, для оценки обстановки в городе, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram-канале, что его советник сообщил о полном освобождении Рубежного.
"Ситуация здесь достаточно сложная и напряженная. Сейчас беседовал с назначенным старшим по городу Сергеем Ивановичем (мэр Рубежного Сергей Хортив – ред.), он доложил, что все поставленные мной задачи выполняются", - сказал глава республики журналистам.
По словам Пасечника, сейчас в городе пытаются организовывать регулярную раздачу воды несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны украинских войск. "Противник, как только видит скопление людей, в это же место осуществляет стрельбу достаточно прицельную. Мины ложатся в эти места, обстрелы начинаются, поэтому сделать это достаточно сложно", - пояснил Пасечник.
Глава республики заявил, что также республика организовала в Рубежное поставку гуманитарной помощи, предметов первой необходимости и питьевой воды.
"Отрадно, что мэр уже переживает о посадке, о посевной, попросил встречи с министром сельского хозяйства и заявил о том, что готовы где-то посевные земли, готовы сеять, выращивать пшеницу и кормить население. Для республики это очень отрадно. Мы видим, что наш дух сломить никто не может. Даже в такой ситуации человек думает, как жить дальше и что делать", - сказал Пасечник.
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРамзан КадыровВладимир ПутинРубежноеРоссияУкраинаTelegram (приложение)Ситуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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