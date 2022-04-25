https://ria.ru/20220425/lizing-1785398164.html
Лизинговые проекты в авиации будут финансироваться через ФНБ
Лизинговые проекты в авиации будут финансироваться через ФНБ - РИА Новости, 25.04.2022
Лизинговые проекты в авиации будут финансироваться через ФНБ
Лизинговые проекты по авиации будут авансироваться и финансироваться через Фонд национального благосостояния (ФНБ) на 100%, а не на 60% (по прежней схеме... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T20:12
2022-04-25T20:12
2022-04-25T20:12
экономика
ростех
sukhoi superjet
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
фонд национального благосостояния россии
авиация
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Лизинговые проекты по авиации будут авансироваться и финансироваться через Фонд национального благосостояния (ФНБ) на 100%, а не на 60% (по прежней схеме остальные 40% приходились на внебюджетные источники), сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия 24"."Да, что касается авиапромышленности: еще в июле прошлого года было принято решение о выделении дополнительных средств в капитал "Ростеха" от развития нескольких направлений: на завершение НИОКРа и расширение производства МС-21, на завершение программы импортозамещения на SSJ и МС-21 и на компенсацию процентных ставок по кредитам на лизинговые платежи", - сказал Мантуров."И если в прошлом году в июле месяце обсуждался вопрос о выделении средств из ФНБ в пропорции 60 на 40: 60% из ФНБ и внебюджетные источники 40% должны привлекаться для лизинговых платежей. Но по итогам проведения совещания у президента не так давно было принято решение о 100% авансировании и финансировании через ФНБ лизинговых проектов по авиации", - продолжил он.
https://ria.ru/20220425/ssj100-1785397202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, ростех, sukhoi superjet, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд национального благосостояния россии, авиация, мс-21
Лизинговые проекты в авиации будут финансироваться через ФНБ
Глава Минпромторга Мантуров: лизинговые проекты в авиации будут финансироваться через ФНБ