https://ria.ru/20220425/lfvf-1785406764.html
Украинские националисты заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР
Украинские националисты заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР - РИА Новости, 25.04.2022
Украинские националисты заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР
Бойцы украинских нацбатальонов заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР, заявил начальник Национального центра управления обороной России... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T21:33
2022-04-25T21:33
2022-04-25T22:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108442_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_1a7c85d004c8b2bd888ef1eb56b0fb0d.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Бойцы украинских нацбатальонов заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."В случае подрыва в зоне затопления окажутся шесть населенных пунктов с общей численностью населения более десяти тысяч человек", — сказал он.По словам Мизинцева, после ухода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения — канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами. Это приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемической обстановки в районе затопления и распространению инфекционных заболеваний.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/podstantsii-1785400634.html
https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108442_430:67:3072:2048_1920x0_80_0_0_9bff2cf6636e932060e4d656dec0765b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия
21:33 25.04.2022 (обновлено: 22:28 25.04.2022)
Украинские националисты заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР
Украинские националисты заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости.
Бойцы украинских нацбатальонов заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР, заявил
начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В случае подрыва в зоне затопления окажутся шесть населенных пунктов с общей численностью населения более десяти тысяч человек", — сказал он.
По словам Мизинцева, после ухода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения — канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами. Это приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемической обстановки в районе затопления и распространению инфекционных заболеваний.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.