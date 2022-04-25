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Украинские националисты заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР - РИА Новости, 25.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/lfvf-1785406764.html
Украинские националисты заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР
Украинские националисты заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР - РИА Новости, 25.04.2022
Украинские националисты заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР
Бойцы украинских нацбатальонов заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР, заявил начальник Национального центра управления обороной России... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T21:33
2022-04-25T22:28
обострение ситуации в днр и лнр
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украина
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Бойцы украинских нацбатальонов заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."В случае подрыва в зоне затопления окажутся шесть населенных пунктов с общей численностью населения более десяти тысяч человек", — сказал он.По словам Мизинцева, после ухода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения — канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами. Это приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемической обстановки в районе затопления и распространению инфекционных заболеваний.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/podstantsii-1785400634.html
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия
21:33 25.04.2022 (обновлено: 22:28 25.04.2022)
 
Украинские националисты заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР

Украинские националисты заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Бойцы украинских нацбатальонов заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В случае подрыва в зоне затопления окажутся шесть населенных пунктов с общей численностью населения более десяти тысяч человек", — сказал он.
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По словам Мизинцева, после ухода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения — канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами. Это приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемической обстановки в районе затопления и распространению инфекционных заболеваний.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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