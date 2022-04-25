https://ria.ru/20220425/lfvf-1785406764.html

Украинские националисты заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР

Украинские националисты заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР - РИА Новости, 25.04.2022

Украинские националисты заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР

Бойцы украинских нацбатальонов заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР, заявил начальник Национального центра управления обороной России... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T21:33

2022-04-25T21:33

2022-04-25T22:28

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Бойцы украинских нацбатальонов заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."В случае подрыва в зоне затопления окажутся шесть населенных пунктов с общей численностью населения более десяти тысяч человек", — сказал он.По словам Мизинцева, после ухода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения — канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами. Это приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемической обстановки в районе затопления и распространению инфекционных заболеваний.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/podstantsii-1785400634.html

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия