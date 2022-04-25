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Минздрав утвердил предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки - РИА Новости, 25.04.2022
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Минздрав утвердил предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки
Минздрав утвердил предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки - РИА Новости, 25.04.2022
Минздрав утвердил предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки
Минздрав России утвердил предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки – в границах города федерального значения, муниципального района или городского округа он... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T18:52
2022-04-25T18:52
общество
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Минздрав России утвердил предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки – в границах города федерального значения, муниципального района или городского округа он составляет 10 рабочих дней, в иных границах – 15 дней, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.Ранее правительство РФ приняло проект изменений в положение Минздрава, наделяющий ведомство полномочием утверждать предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки."Утвердить следующие предельные сроки отгрузки организацией оптовой торговли лекарственными средствами при наличии затребованных аптечной организацией по договорам поставки лекарственных препаратов для медицинского применения: в границах города федерального значения, в границах муниципального района, городского округа – в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки аптечной организации организацией оптовой торговли", - говорится в документе.В иных границах срок увеличен до 15 рабочих дней, уточняется в приказе.
https://ria.ru/20220425/lekarstva-1785319589.html
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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
18:52 25.04.2022
 
Минздрав утвердил предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки

Минздрав опубликовал приказ, утверждающий предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Фармацевт в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Минздрав России утвердил предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки – в границах города федерального значения, муниципального района или городского округа он составляет 10 рабочих дней, в иных границах – 15 дней, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.
Ранее правительство РФ приняло проект изменений в положение Минздрава, наделяющий ведомство полномочием утверждать предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки.
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"Утвердить следующие предельные сроки отгрузки организацией оптовой торговли лекарственными средствами при наличии затребованных аптечной организацией по договорам поставки лекарственных препаратов для медицинского применения: в границах города федерального значения, в границах муниципального района, городского округа – в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки аптечной организации организацией оптовой торговли", - говорится в документе.
В иных границах срок увеличен до 15 рабочих дней, уточняется в приказе.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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