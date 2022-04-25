https://ria.ru/20220425/lekarstva-1785384877.html

Минздрав утвердил предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки

Минздрав утвердил предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки - РИА Новости, 25.04.2022

Минздрав утвердил предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки

Минздрав России утвердил предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки – в границах города федерального значения, муниципального района или городского округа он... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T18:52

2022-04-25T18:52

2022-04-25T18:52

общество

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Минздрав России утвердил предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки – в границах города федерального значения, муниципального района или городского округа он составляет 10 рабочих дней, в иных границах – 15 дней, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.Ранее правительство РФ приняло проект изменений в положение Минздрава, наделяющий ведомство полномочием утверждать предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки."Утвердить следующие предельные сроки отгрузки организацией оптовой торговли лекарственными средствами при наличии затребованных аптечной организацией по договорам поставки лекарственных препаратов для медицинского применения: в границах города федерального значения, в границах муниципального района, городского округа – в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки аптечной организации организацией оптовой торговли", - говорится в документе.В иных границах срок увеличен до 15 рабочих дней, уточняется в приказе.

https://ria.ru/20220425/lekarstva-1785319589.html

https://ria.ru/20220422/medikamenty-1784833724.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)