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Краснов уличил "коммерсантов от медицины" в "необъяснимой жадности" - РИА Новости, 25.04.2022
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Краснов уличил "коммерсантов от медицины" в "необъяснимой жадности"
Краснов уличил "коммерсантов от медицины" в "необъяснимой жадности" - РИА Новости, 25.04.2022
Краснов уличил "коммерсантов от медицины" в "необъяснимой жадности"
"Коммерсанты от медицины" во многих регионах России завысили "от необъяснимой жадности" цены на лекарства и должны ответить перед законом, заявил генпрокурор... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:35
2022-04-25T14:42
общество
здоровье - общество
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. "Коммерсанты от медицины" во многих регионах России завысили "от необъяснимой жадности" цены на лекарства и должны ответить перед законом, заявил генпрокурор Игорь Краснов.На заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры он поручил продолжать мониторинг стоимости лекарств и медицинских изделий."Проведенные проверки показали, что на пути от изготовителя до конечного покупателя их стоимость в медучреждениях и аптеках многих регионов выросла в разы по причине порой необъяснимой жадности коммерсантов от медицины", — отметил он.Краснов заявил, что все, кто нарушил закон, ответят за это.По его словам, аналогичным образом на системной основе прокуроры должны проверять все цепочки ценообразования, обоснованность установления торговых наценок на товары первой необходимости и продукты. Он также потребовал пресекать любые попытки спекуляций во время нестабильности на рынке.
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общество, здоровье - общество, генеральная прокуратура рф, игорь краснов
14:35 25.04.2022 (обновлено: 14:42 25.04.2022)
 
Краснов уличил "коммерсантов от медицины" в "необъяснимой жадности"

Краснов обвинил "коммерсантов от медицины" в необоснованном завышении цен на лекарства

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюди закупают в аптеке лекарства, Москва
Люди закупают в аптеке лекарства, Москва - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Люди закупают в аптеке лекарства, Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. "Коммерсанты от медицины" во многих регионах России завысили "от необъяснимой жадности" цены на лекарства и должны ответить перед законом, заявил генпрокурор Игорь Краснов.
На заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры он поручил продолжать мониторинг стоимости лекарств и медицинских изделий.
"Проведенные проверки показали, что на пути от изготовителя до конечного покупателя их стоимость в медучреждениях и аптеках многих регионов выросла в разы по причине порой необъяснимой жадности коммерсантов от медицины", — отметил он.
Краснов заявил, что все, кто нарушил закон, ответят за это.
По его словам, аналогичным образом на системной основе прокуроры должны проверять все цепочки ценообразования, обоснованность установления торговых наценок на товары первой необходимости и продукты. Он также потребовал пресекать любые попытки спекуляций во время нестабильности на рынке.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоГенеральная прокуратура РФИгорь Краснов
 
 
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