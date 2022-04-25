https://ria.ru/20220425/lekarstva-1785319589.html
Краснов уличил "коммерсантов от медицины" в "необъяснимой жадности"
Краснов уличил "коммерсантов от медицины" в "необъяснимой жадности" - РИА Новости, 25.04.2022
Краснов уличил "коммерсантов от медицины" в "необъяснимой жадности"
"Коммерсанты от медицины" во многих регионах России завысили "от необъяснимой жадности" цены на лекарства и должны ответить перед законом, заявил генпрокурор... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:35
2022-04-25T14:35
2022-04-25T14:42
общество
здоровье - общество
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776831156_0:129:3102:1874_1920x0_80_0_0_e4498f30735175dc9a18a85072c5ba29.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. "Коммерсанты от медицины" во многих регионах России завысили "от необъяснимой жадности" цены на лекарства и должны ответить перед законом, заявил генпрокурор Игорь Краснов.На заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры он поручил продолжать мониторинг стоимости лекарств и медицинских изделий."Проведенные проверки показали, что на пути от изготовителя до конечного покупателя их стоимость в медучреждениях и аптеках многих регионов выросла в разы по причине порой необъяснимой жадности коммерсантов от медицины", — отметил он.Краснов заявил, что все, кто нарушил закон, ответят за это.По его словам, аналогичным образом на системной основе прокуроры должны проверять все цепочки ценообразования, обоснованность установления торговых наценок на товары первой необходимости и продукты. Он также потребовал пресекать любые попытки спекуляций во время нестабильности на рынке.
https://ria.ru/20220318/lekarstvo-1778718745.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776831156_373:0:3102:2047_1920x0_80_0_0_9a50c2b28d97a2ec46a4eaab8be83f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, генеральная прокуратура рф, игорь краснов
14:35 25.04.2022 (обновлено: 14:42 25.04.2022)
Краснов уличил "коммерсантов от медицины" в "необъяснимой жадности"
Краснов обвинил "коммерсантов от медицины" в необоснованном завышении цен на лекарства
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. "Коммерсанты от медицины" во многих регионах России завысили "от необъяснимой жадности" цены на лекарства и должны ответить перед законом, заявил генпрокурор Игорь Краснов.
На заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры
он поручил продолжать мониторинг стоимости лекарств и медицинских изделий.
"Проведенные проверки показали, что на пути от изготовителя до конечного покупателя их стоимость в медучреждениях и аптеках многих регионов выросла в разы по причине порой необъяснимой жадности коммерсантов от медицины", — отметил он.
Краснов заявил, что все, кто нарушил закон, ответят за это.
По его словам, аналогичным образом на системной основе прокуроры должны проверять все цепочки ценообразования, обоснованность установления торговых наценок на товары первой необходимости и продукты. Он также потребовал пресекать любые попытки спекуляций во время нестабильности на рынке.