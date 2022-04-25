https://ria.ru/20220425/lekarstva-1785319589.html

Краснов уличил "коммерсантов от медицины" в "необъяснимой жадности"

Краснов уличил "коммерсантов от медицины" в "необъяснимой жадности" - РИА Новости, 25.04.2022

Краснов уличил "коммерсантов от медицины" в "необъяснимой жадности"

"Коммерсанты от медицины" во многих регионах России завысили "от необъяснимой жадности" цены на лекарства и должны ответить перед законом, заявил генпрокурор... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:35

2022-04-25T14:35

2022-04-25T14:42

общество

здоровье - общество

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. "Коммерсанты от медицины" во многих регионах России завысили "от необъяснимой жадности" цены на лекарства и должны ответить перед законом, заявил генпрокурор Игорь Краснов.На заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры он поручил продолжать мониторинг стоимости лекарств и медицинских изделий."Проведенные проверки показали, что на пути от изготовителя до конечного покупателя их стоимость в медучреждениях и аптеках многих регионов выросла в разы по причине порой необъяснимой жадности коммерсантов от медицины", — отметил он.Краснов заявил, что все, кто нарушил закон, ответят за это.По его словам, аналогичным образом на системной основе прокуроры должны проверять все цепочки ценообразования, обоснованность установления торговых наценок на товары первой необходимости и продукты. Он также потребовал пресекать любые попытки спекуляций во время нестабильности на рынке.

https://ria.ru/20220318/lekarstvo-1778718745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, генеральная прокуратура рф, игорь краснов