https://ria.ru/20220425/ldpr-1785288927.html

Слуцкий анонсировал визит фракции ЛДПР в Донбасс

Слуцкий анонсировал визит фракции ЛДПР в Донбасс - РИА Новости, 25.04.2022

Слуцкий анонсировал визит фракции ЛДПР в Донбасс

Фракция ЛДПР в ближайшее время посетит ЛНР и ДНР, об этом заявил на собрании активистов партии врио главы фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:23

2022-04-25T12:23

2022-04-25T12:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

госдума рф

лдпр

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Фракция ЛДПР в ближайшее время посетит ЛНР и ДНР, об этом заявил на собрании активистов партии врио главы фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий."В будущем мы посетим фракцией Донецкую и Луганские народные республики. Поехать надо, не чтобы поторговать лицом, а чтобы поучаствовать в решении важнейших социально-экономических задач, а также с безопасностью этих многострадальных территорий… Все, что в ближайшее время будет происходить знакового, будет происходить там ", - сообщил Слуцкий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/russkie-1781755068.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, лдпр, леонид слуцкий (политик), ситуация в днр и лнр