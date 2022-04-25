https://ria.ru/20220425/lavrov-1785416839.html

Лавров: НАТО хочет передвинуть линию обороны альянса к Южно-Китайскому морю

Лавров: НАТО хочет передвинуть линию обороны альянса к Южно-Китайскому морю - РИА Новости, 25.04.2022

Лавров: НАТО хочет передвинуть линию обороны альянса к Южно-Китайскому морю

США и НАТО явно планируют передвинуть "оборонительную линию" альянса в Южно-Китайское море, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T23:18

2022-04-25T23:18

2022-04-25T23:23

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. США и НАТО явно планируют передвинуть "оборонительную линию" альянса в Южно-Китайское море, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Открыто заявляют, что мы (западные страны - ред.) будем главными, что НАТО имеет полное право делать что она хочет. Они могут в одном заявлении сказать, что НАТО - оборонительный альянс, поэтому не бойтесь, ничьей безопасности НАТО не угрожает. И тут же (глава альянса Йенс) Столтенберг может заявить, что НАТО несет глобальную ответственность за безопасность во всем мире, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале."То есть так же, как они от Берлинской стены после исчезновения Варшавского договора и Советского Союза пять раз передвигали линию обороны - раз они оборонительный альянс, - к нашим границам и заявляли нам - "не бойтесь, это для вашей безопасности, это ничего не значит", - в общем-то достаточно невежливо. Давая понять, что не мы будем решать, что нужно для нашей безопасности. Также они теперь будут передвигать линию обороны своего "оборонительного альянса в Южно-Китайское море", - добавил министр.Он добавил, что в русле этих попыток лежит создание альянса AUKUS, втягивание в него Японии, Южной Кореи и других стран АСЕАН.Сергей Лавров сообщил, что экспансия НАТО не имеет ничего общего с выполнением уставных целей, это освоение территорий под командованием США в русле укрепления однополярного мира."Конечно, когда принимали Черногорию, Северную Македонию, Албанию, как они могут укрепить безопасность Северо-Атлантического Альянса, если он - оборонительный Альянс? Это просто показывает, что экспансия НАТО ничего общего не имеет с выполнением ее уставных целей, что это освоение территорий под американским командованием в русле укрепления и попытке увековечивания того самого однополярного мира", - сообщил министр.Лавров напомнил, что Россия предупреждала о недопустимости втягивания Украины в НАТО.Сергей Лавров заявил, что американская сторона считает вправе обеспечивать свою безопасности там, где ей заблагорассудится, отказывая России вправе защищать свои собственные границы."При этом, когда США вдруг решили, что за 10 тысяч с лишним километров возникает угроза их интересов, будь то в Югославии, в Ираке, будь то еще где-то на Ближнем Востоке, не раздумывая, без каких либо правовых терзаний, без попыток даже заглянуть в международное право и Устав ООН, направляются войска, бомбят гражданские объекты, как это было в Белграде, мосты, пассажирские поезда, телецентр разбомбили", - напомнил он.Лавров добавил, что (экс-премьер Великобритании) "Тони Блэр сказал, что это не телецентр, это орган агрессивной сербской пропаганды". "Примерно также, в скобках замечу, президент Макрон не дает аккредитацию RT и Sputnik в Елисейский дворец, называя их не СМИ, а инструментами пропаганды. В общем-то эти манеры, привычки и замашки, они глубоко сидят", - объяснил министр.Министр также наполнил о действиях США в Ираке. "И это все, повторю, через океан, угроза безопасности США. В Косово создали крупнейшую на Балканах военную базу, которую никто оттуда не собирается выводить, а причиной послужила вот та самая нестабильность, которую якобы Милошевич (Слободан - экс-президент Сербии) нагнетал в регионе, притесняя косово-албанских представителей", - также напомнил глава российского МИД."Еще раз подчеркну, считают себя вправе свою безопасность обеспечивать там, где им заблагорассудится, нам отказывают в праве защищать свои собственные границы и территории, где живут русские, и которых... угнетают долгие годы, подвергая бомбежкам, подвергая издевательствам, ущемляя их права на язык на культуру, на традиции", - заключил министр.

https://ria.ru/20220425/lavrov-1785416150.html

https://ria.ru/20220425/nato-1785416033.html

https://ria.ru/20220425/nato-1785414950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, нато, сша, сергей лавров, россия, aukus