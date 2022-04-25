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Лавров рассказал, какой совет США и Британия дают Зеленскому - РИА Новости, 25.04.2022
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Лавров рассказал, какой совет США и Британия дают Зеленскому
Лавров рассказал, какой совет США и Британия дают Зеленскому - РИА Новости, 25.04.2022
Лавров рассказал, какой совет США и Британия дают Зеленскому
США и Великобритания давят на Украину, чтобы затянуть мирные переговоры, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T23:09
2022-04-25T23:09
в мире
сша
украина
великобритания
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. США и Великобритания давят на Украину, чтобы затянуть мирные переговоры, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По словам министра, Украина отказалась подписывать ею предложенные на переговорах в Стамбуле тезисы, что стало, по его словам, огромным шагом назад в переговорном процессе."Думаю, что этот шаг назад был сделан по совету наших американских и британских коллег прежде всего. Может быть, поляки здесь играли какую-то роль, прибалты", - отметил Лавров.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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в мире, сша, украина, великобритания, владимир зеленский
23:09 25.04.2022
 
Лавров рассказал, какой совет США и Британия дают Зеленскому

Лавров: США и Британия рекомендуют Зеленскому ужесточить переговорную позицию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. США и Великобритания давят на Украину, чтобы затянуть мирные переговоры, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Ни США, ни Великобритания не советуют (Владимиру) Зеленскому ускорять переговоры. Рекомендуют ужесточать свою позицию", - заявил Лавров в эфире Первого канала.
По словам министра, Украина отказалась подписывать ею предложенные на переговорах в Стамбуле тезисы, что стало, по его словам, огромным шагом назад в переговорном процессе.
"Думаю, что этот шаг назад был сделан по совету наших американских и британских коллег прежде всего. Может быть, поляки здесь играли какую-то роль, прибалты", - отметил Лавров.
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