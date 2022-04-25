https://ria.ru/20220425/lavrov-1785416150.html
Лавров рассказал, какой совет США и Британия дают Зеленскому
Лавров рассказал, какой совет США и Британия дают Зеленскому - РИА Новости, 25.04.2022
Лавров рассказал, какой совет США и Британия дают Зеленскому
США и Великобритания давят на Украину, чтобы затянуть мирные переговоры, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T23:09
2022-04-25T23:09
2022-04-25T23:09
в мире
сша
украина
великобритания
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591577613_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e0cd7ee3f366ba06eda7e95df1037a33.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. США и Великобритания давят на Украину, чтобы затянуть мирные переговоры, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По словам министра, Украина отказалась подписывать ею предложенные на переговорах в Стамбуле тезисы, что стало, по его словам, огромным шагом назад в переговорном процессе."Думаю, что этот шаг назад был сделан по совету наших американских и британских коллег прежде всего. Может быть, поляки здесь играли какую-то роль, прибалты", - отметил Лавров.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
сша
украина
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591577613_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_9eaf5762fc4a02964153d2a0ab818b03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, великобритания, владимир зеленский
Лавров рассказал, какой совет США и Британия дают Зеленскому
Лавров: США и Британия рекомендуют Зеленскому ужесточить переговорную позицию