https://ria.ru/20220425/lavrov-1785416150.html

Лавров рассказал, какой совет США и Британия дают Зеленскому

Лавров рассказал, какой совет США и Британия дают Зеленскому - РИА Новости, 25.04.2022

Лавров рассказал, какой совет США и Британия дают Зеленскому

США и Великобритания давят на Украину, чтобы затянуть мирные переговоры, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T23:09

2022-04-25T23:09

2022-04-25T23:09

в мире

сша

украина

великобритания

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. США и Великобритания давят на Украину, чтобы затянуть мирные переговоры, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По словам министра, Украина отказалась подписывать ею предложенные на переговорах в Стамбуле тезисы, что стало, по его словам, огромным шагом назад в переговорном процессе."Думаю, что этот шаг назад был сделан по совету наших американских и британских коллег прежде всего. Может быть, поляки здесь играли какую-то роль, прибалты", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, украина, великобритания, владимир зеленский