https://ria.ru/20220425/lavrov-1785415906.html

Россия не получила ответа от Украины на предложения по договору

Россия не получила ответа от Украины на предложения по договору - РИА Новости, 25.04.2022

Россия не получила ответа от Украины на предложения по договору

Россия в переданной Украине обновленной версии договора учла замечания Киева, но до сих пор не получила ответа на свои предложения, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T23:07

2022-04-25T23:07

2022-04-25T23:15

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сергей лавров

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия в переданной Украине обновленной версии договора учла замечания Киева, но до сих пор не получила ответа на свои предложения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что когда российская сторона после слов Зеленского о том, что он не видел предложения РФ, переспросила у украинских переговорщиков, как так получилось, они ответили: "да что-то у него времени не было, долго очень"."Это лишний раз показывает, как он (Зеленский - ред.) сам относится к переговорам, когда он пафосно заявляет, о том, что он всегда предпочитает мир", - добавил министр.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, сергей лавров