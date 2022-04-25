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Россия не получила ответа от Украины на предложения по договору - РИА Новости, 25.04.2022
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Россия не получила ответа от Украины на предложения по договору
Россия не получила ответа от Украины на предложения по договору - РИА Новости, 25.04.2022
Россия не получила ответа от Украины на предложения по договору
Россия в переданной Украине обновленной версии договора учла замечания Киева, но до сих пор не получила ответа на свои предложения, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T23:07
2022-04-25T23:15
в мире
россия
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия в переданной Украине обновленной версии договора учла замечания Киева, но до сих пор не получила ответа на свои предложения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что когда российская сторона после слов Зеленского о том, что он не видел предложения РФ, переспросила у украинских переговорщиков, как так получилось, они ответили: "да что-то у него времени не было, долго очень"."Это лишний раз показывает, как он (Зеленский - ред.) сам относится к переговорам, когда он пафосно заявляет, о том, что он всегда предпочитает мир", - добавил министр.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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в мире, россия, украина, сергей лавров
23:07 25.04.2022 (обновлено: 23:15 25.04.2022)
 
Россия не получила ответа от Украины на предложения по договору

Лавров: Россия до сих пор не получила ответа от Украины на свои предложения по договору

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия в переданной Украине обновленной версии договора учла замечания Киева, но до сих пор не получила ответа на свои предложения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Неделю назад после очередного видеоконференц-контакта мы передали им еще одну обновленную версию договора, которая уже учитывала их последующие комментарии, как это обычно бывает, и вот неделю ждем", - сказал министр в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Он отметил, что когда российская сторона после слов Зеленского о том, что он не видел предложения РФ, переспросила у украинских переговорщиков, как так получилось, они ответили: "да что-то у него времени не было, долго очень".
"Это лишний раз показывает, как он (Зеленский - ред.) сам относится к переговорам, когда он пафосно заявляет, о том, что он всегда предпочитает мир", - добавил министр.
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