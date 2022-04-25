23:07 25.04.2022 (обновлено: 23:15 25.04.2022)
Россия не получила ответа от Украины на предложения по договору
Лавров: Россия до сих пор не получила ответа от Украины на свои предложения по договору
Флаги России и Украины
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия в переданной Украине обновленной версии договора учла замечания Киева, но до сих пор не получила ответа на свои предложения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Неделю назад после очередного видеоконференц-контакта мы передали им еще одну обновленную версию договора, которая уже учитывала их последующие комментарии, как это обычно бывает, и вот неделю ждем", - сказал министр в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Он отметил, что когда российская сторона после слов Зеленского о том, что он не видел предложения РФ, переспросила у украинских переговорщиков, как так получилось, они ответили: "да что-то у него времени не было, долго очень".
"Это лишний раз показывает, как он (Зеленский - ред.) сам относится к переговорам, когда он пафосно заявляет, о том, что он всегда предпочитает мир", - добавил министр.
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