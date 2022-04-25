https://ria.ru/20220425/lavrov-1785415408.html

Лавров рассказал, чем закончится конфликт на Украине

Лавров рассказал, чем закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 25.04.2022

Лавров рассказал, чем закончится конфликт на Украине

Конфликт на Украине закончится договором, но его параметры будут определяться стадией военных действий, во время которой его заключат, заявил министр... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T23:02

2022-04-25T23:02

2022-04-25T23:13

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донбасс

сергей лавров

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Конфликт на Украине закончится договором, но его параметры будут определяться стадией военных действий, во время которой его заключат, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, конечно же, все закончится договором, но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью", - сказал министр в программе "Большая игра" на "Первом канале".Связь между ситуацией на земле и очертаниями гипотетического мирного урегулирования с украинской стороной существует, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Насчет связи ситуации на земле и очертаний гипотетического или, скажем, эвентуального мирного урегулирования, конечно, такая связь существует. И как мы с самого начала подчеркивали в том заявлении, которое Путин делал, объявляя об этой специальной операции, мы, конечно же, прежде всего хотим, чтобы украинский народ мог сам решать, как ему жить дальше", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

https://ria.ru/20220425/lavrov-1785416150.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, донбасс, сергей лавров