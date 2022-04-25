Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, чем закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220425/lavrov-1785415408.html
Лавров рассказал, чем закончится конфликт на Украине
Лавров рассказал, чем закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 25.04.2022
Лавров рассказал, чем закончится конфликт на Украине
Конфликт на Украине закончится договором, но его параметры будут определяться стадией военных действий, во время которой его заключат, заявил министр... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T23:02
2022-04-25T23:13
в мире
россия
украина
донбасс
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591578052_0:122:2977:1797_1920x0_80_0_0_4fbfa5d0de42bdb383b31ffc82960614.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Конфликт на Украине закончится договором, но его параметры будут определяться стадией военных действий, во время которой его заключат, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, конечно же, все закончится договором, но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью", - сказал министр в программе "Большая игра" на "Первом канале".Связь между ситуацией на земле и очертаниями гипотетического мирного урегулирования с украинской стороной существует, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Насчет связи ситуации на земле и очертаний гипотетического или, скажем, эвентуального мирного урегулирования, конечно, такая связь существует. И как мы с самого начала подчеркивали в том заявлении, которое Путин делал, объявляя об этой специальной операции, мы, конечно же, прежде всего хотим, чтобы украинский народ мог сам решать, как ему жить дальше", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
https://ria.ru/20220425/lavrov-1785416150.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591578052_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_09814e81ec17f83b4efdf0d4d822025b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, донбасс, сергей лавров
23:02 25.04.2022 (обновлено: 23:13 25.04.2022)
 
Лавров рассказал, чем закончится конфликт на Украине

Лавров: конфликт на Украине закончится договором, параметры будет определять стадия боев

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Конфликт на Украине закончится договором, но его параметры будут определяться стадией военных действий, во время которой его заключат, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, конечно же, все закончится договором, но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью", - сказал министр в программе "Большая игра" на "Первом канале".
Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
08:00
Запад очень напуган: Россия побеждает
Связь между ситуацией на земле и очертаниями гипотетического мирного урегулирования с украинской стороной существует, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Насчет связи ситуации на земле и очертаний гипотетического или, скажем, эвентуального мирного урегулирования, конечно, такая связь существует. И как мы с самого начала подчеркивали в том заявлении, которое Путин делал, объявляя об этой специальной операции, мы, конечно же, прежде всего хотим, чтобы украинский народ мог сам решать, как ему жить дальше", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
23:09
Лавров рассказал, какой совет США и Британия дают Зеленскому
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреРоссияУкраинаДонбассСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала