https://ria.ru/20220425/kurs-1785345115.html

Официальный курс доллара на вторник составил 73,36 рубля

Официальный курс доллара на вторник составил 73,36 рубля - РИА Новости, 25.04.2022

Официальный курс доллара на вторник составил 73,36 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 14,39 копейки, до 73,3611 рубля, курс евро - на 2,5598 рубля, до 77,4651 рубля,... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:33

2022-04-25T16:33

2022-04-25T16:38

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 14,39 копейки, до 73,3611 рубля, курс евро - на 2,5598 рубля, до 77,4651 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, курс рубля, курс доллара, россия, центральный банк рф (цб рф)