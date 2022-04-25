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Курс евро упал до 77 рублей впервые с июня 2020 года - РИА Новости, 25.04.2022
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Курс евро упал до 77 рублей впервые с июня 2020 года
Курс евро упал до 77 рублей впервые с июня 2020 года - РИА Новости, 25.04.2022
Курс евро упал до 77 рублей впервые с июня 2020 года
Рубль начал неделю с укрепления к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:18
2022-04-25T13:03
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Рубль начал неделю с укрепления к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.Так, к 12:18 мск курс евро снижался на 3,07 рубля, до 77,08. А минутами ранее он падал до 77 рублей ровно — минимума с июня 2020 года.Доллар при этом терял 2,48 рубля, опускаясь до 72,97.В то же время российский рынок акций снижается — в первые минуты торгов индекс Мосбиржи опустился ниже 2200 пунктов, затем вернулся к 2207,62 пункта. В лидерах падения — расписки TCS, "Яндекса" и акции "Аэрофлота".На ситуацию влияет и ситуация с нефтью: баррель марки Brent сейчас торгуется чуть выше 100 долларов, WTI — в районе 97 долларов.Тем не менее, полагают аналитики, у рубля сейчас нет другого сценария, кроме как продолжать рост — когда бюджетное правило не действует, а предложение валюты со стороны экспортеров значительно превышает внутренние потребности в ней.
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экономика, московская биржа
12:18 25.04.2022 (обновлено: 13:03 25.04.2022)
 
Курс евро упал до 77 рублей впервые с июня 2020 года

Курс евро упал до 77 рублей впервые с июня 2020 года

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Рубль начал неделю с укрепления к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Так, к 12:18 мск курс евро снижался на 3,07 рубля, до 77,08. А минутами ранее он падал до 77 рублей ровно — минимума с июня 2020 года.
Доллар при этом терял 2,48 рубля, опускаясь до 72,97.
В то же время российский рынок акций снижается — в первые минуты торгов индекс Мосбиржи опустился ниже 2200 пунктов, затем вернулся к 2207,62 пункта. В лидерах падения — расписки TCS, "Яндекса" и акции "Аэрофлота".
На ситуацию влияет и ситуация с нефтью: баррель марки Brent сейчас торгуется чуть выше 100 долларов, WTI — в районе 97 долларов.
Тем не менее, полагают аналитики, у рубля сейчас нет другого сценария, кроме как продолжать рост — когда бюджетное правило не действует, а предложение валюты со стороны экспортеров значительно превышает внутренние потребности в ней.
 
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