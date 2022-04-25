https://ria.ru/20220425/kurs-1785288236.html
Курс евро упал до 77 рублей впервые с июня 2020 года
Курс евро упал до 77 рублей впервые с июня 2020 года - РИА Новости, 25.04.2022
Курс евро упал до 77 рублей впервые с июня 2020 года
Рубль начал неделю с укрепления к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:18
2022-04-25T12:18
2022-04-25T13:03
экономика
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780477351_0:208:2933:1858_1920x0_80_0_0_ce23cb8c31ce1508b796d782d062d150.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Рубль начал неделю с укрепления к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.Так, к 12:18 мск курс евро снижался на 3,07 рубля, до 77,08. А минутами ранее он падал до 77 рублей ровно — минимума с июня 2020 года.Доллар при этом терял 2,48 рубля, опускаясь до 72,97.В то же время российский рынок акций снижается — в первые минуты торгов индекс Мосбиржи опустился ниже 2200 пунктов, затем вернулся к 2207,62 пункта. В лидерах падения — расписки TCS, "Яндекса" и акции "Аэрофлота".На ситуацию влияет и ситуация с нефтью: баррель марки Brent сейчас торгуется чуть выше 100 долларов, WTI — в районе 97 долларов.Тем не менее, полагают аналитики, у рубля сейчас нет другого сценария, кроме как продолжать рост — когда бюджетное правило не действует, а предложение валюты со стороны экспортеров значительно превышает внутренние потребности в ней.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780477351_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_263d8cda279b471ad30660d97804d2f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
12:18 25.04.2022 (обновлено: 13:03 25.04.2022)
Курс евро упал до 77 рублей впервые с июня 2020 года
Курс евро упал до 77 рублей впервые с июня 2020 года
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости.
Рубль начал неделю с укрепления к доллару и евро, следует из данных
Московской биржи.
Так, к 12:18 мск курс евро снижался на 3,07 рубля, до 77,08. А минутами ранее он падал до 77 рублей ровно — минимума с июня 2020 года.
Доллар при этом терял 2,48 рубля, опускаясь до 72,97.
В то же время российский рынок акций снижается — в первые минуты торгов индекс Мосбиржи
опустился ниже 2200 пунктов, затем вернулся к 2207,62 пункта. В лидерах падения — расписки TCS, "Яндекса" и акции "Аэрофлота".
На ситуацию влияет и ситуация с нефтью: баррель марки Brent
сейчас торгуется чуть выше 100 долларов, WTI
— в районе 97 долларов.
Тем не менее, полагают аналитики, у рубля сейчас нет другого сценария, кроме как продолжать рост — когда бюджетное правило не действует, а предложение валюты со стороны экспортеров значительно превышает внутренние потребности в ней.