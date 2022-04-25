https://ria.ru/20220425/kurs-1785288236.html

Курс евро упал до 77 рублей впервые с июня 2020 года

Курс евро упал до 77 рублей впервые с июня 2020 года - РИА Новости, 25.04.2022

Курс евро упал до 77 рублей впервые с июня 2020 года

Рубль начал неделю с укрепления к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:18

2022-04-25T12:18

2022-04-25T13:03

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Рубль начал неделю с укрепления к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.Так, к 12:18 мск курс евро снижался на 3,07 рубля, до 77,08. А минутами ранее он падал до 77 рублей ровно — минимума с июня 2020 года.Доллар при этом терял 2,48 рубля, опускаясь до 72,97.В то же время российский рынок акций снижается — в первые минуты торгов индекс Мосбиржи опустился ниже 2200 пунктов, затем вернулся к 2207,62 пункта. В лидерах падения — расписки TCS, "Яндекса" и акции "Аэрофлота".На ситуацию влияет и ситуация с нефтью: баррель марки Brent сейчас торгуется чуть выше 100 долларов, WTI — в районе 97 долларов.Тем не менее, полагают аналитики, у рубля сейчас нет другого сценария, кроме как продолжать рост — когда бюджетное правило не действует, а предложение валюты со стороны экспортеров значительно превышает внутренние потребности в ней.

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, московская биржа