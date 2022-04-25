https://ria.ru/20220425/kurs-1785257433.html
Рубль ускорил рост к доллару и евро
Рубль ускорил рост к доллару и евро - РИА Новости, 25.04.2022
Рубль ускорил рост к доллару и евро
Рубль усилил рост к основным инвалютам после старта торгов: доллар торгуется в районе 74,4 рубля, евро – ниже 78,5 рубля, следует из динамики торгов на... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:18
2022-04-25T10:18
2022-04-25T10:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568370898_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_5991525cf38e1c6b7bb52a4464a78775.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Рубль усилил рост к основным инвалютам после старта торгов: доллар торгуется в районе 74,4 рубля, евро – ниже 78,5 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 10.07 мск снижается на 1,1 рубля - до 74,35 рубля, курс евро – на 1,61 рубля, до 78,54 рубля.На старте торгов понедельника курс доллара снижался на 6 копеек, евро - на 60 копеек.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568370898_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2ddd3cd56b0ec1e03db630efd2c8e9a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)
Рубль ускорил рост к доллару и евро
Курс доллара на торгах Мосбиржи упал до 74,35 рубля, курс евро – до 78,54 рубля