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Рубль ускорил рост к доллару и евро - РИА Новости, 25.04.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220425/kurs-1785257433.html
Рубль ускорил рост к доллару и евро
Рубль ускорил рост к доллару и евро - РИА Новости, 25.04.2022
Рубль ускорил рост к доллару и евро
Рубль усилил рост к основным инвалютам после старта торгов: доллар торгуется в районе 74,4 рубля, евро – ниже 78,5 рубля, следует из динамики торгов на... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:18
2022-04-25T10:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Рубль усилил рост к основным инвалютам после старта торгов: доллар торгуется в районе 74,4 рубля, евро – ниже 78,5 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 10.07 мск снижается на 1,1 рубля - до 74,35 рубля, курс евро – на 1,61 рубля, до 78,54 рубля.На старте торгов понедельника курс доллара снижался на 6 копеек, евро - на 60 копеек.
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экономика, россия, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)
10:18 25.04.2022
 
Рубль ускорил рост к доллару и евро

Курс доллара на торгах Мосбиржи упал до 74,35 рубля, курс евро – до 78,54 рубля

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники Московской биржи у информационной стойки
Сотрудники Московской биржи у информационной стойки - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники Московской биржи у информационной стойки. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Рубль усилил рост к основным инвалютам после старта торгов: доллар торгуется в районе 74,4 рубля, евро – ниже 78,5 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" к 10.07 мск снижается на 1,1 рубля - до 74,35 рубля, курс евро – на 1,61 рубля, до 78,54 рубля.
На старте торгов понедельника курс доллара снижался на 6 копеек, евро - на 60 копеек.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияМосковская биржаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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