https://ria.ru/20220425/kurs-1785257433.html

Рубль ускорил рост к доллару и евро

Рубль ускорил рост к доллару и евро - РИА Новости, 25.04.2022

Рубль ускорил рост к доллару и евро

Рубль усилил рост к основным инвалютам после старта торгов: доллар торгуется в районе 74,4 рубля, евро – ниже 78,5 рубля, следует из динамики торгов на... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T10:18

2022-04-25T10:18

2022-04-25T10:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

московская биржа

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Рубль усилил рост к основным инвалютам после старта торгов: доллар торгуется в районе 74,4 рубля, евро – ниже 78,5 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 10.07 мск снижается на 1,1 рубля - до 74,35 рубля, курс евро – на 1,61 рубля, до 78,54 рубля.На старте торгов понедельника курс доллара снижался на 6 копеек, евро - на 60 копеек.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)