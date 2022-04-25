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Кубань направит на развитие промышленности более миллиарда рублей - РИА Новости, 25.04.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20220425/kuban-1785419073.html
Кубань направит на развитие промышленности более миллиарда рублей
Кубань направит на развитие промышленности более миллиарда рублей - РИА Новости, 25.04.2022
Кубань направит на развитие промышленности более миллиарда рублей
Промышленным предприятиям Краснодарского края одобрили первые в 2022 году краевые субсидии, всего на реализацию госпрограммы по развитию промышленности направят РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T23:42
2022-04-25T23:42
краснодарский край
экономика
вениамин кондратьев
краснодар
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КРАСНОДАР, 25 апр - РИА Новости. Промышленным предприятиям Краснодарского края одобрили первые в 2022 году краевые субсидии, всего на реализацию госпрограммы по развитию промышленности направят более 1,3 миллиарда рублей, сообщает администрация региона."По поручению губернатора Вениамина Кондратьева на реализацию госпрограммы по развитию промышленности направят более 1,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что глава региона принял "беспрецедентные меры" по развитию промышленности в новых экономических условиях."Финансирование отраслевой госпрограммы увеличили более чем в шесть раз. Средства направят в том числе на субсидии промышленным предприятиям по пяти направлениям. Также в этом году запустим новую субсидию – компенсация половины затрат промпредприятий на авансовый платеж по договорам лизинга", - отметил руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов. Его слова приводятся в релизе ведомства.Глава департамента уточнил, что финансирование составит более 49 миллионов рублей, из них 10 миллионов рублей предоставит краевой бюджет."На первой в 2022 году конкурсной комиссии по предоставлению мер поддержки в рамках госпрограммы одобрили заявки на субсидирование пяти промпредприятий региона по двум направлениям. Общая сумма компенсаций составит 30 миллионов рублей", - добавили в ведомстве.Так, четырем промышленным компаниям одобрили субсидии на реализацию инвестпроектов по модернизации и развитию производств, общая сумма – 20 миллионов рублей. Средства предоставят предприятию из Усть-Лабинского района, выпускающему машины и пищевое оборудование, и производителю лекарственных и дезинфицирующих средств из Красноармейского района. А также двум компаниям из Армавира – специализирующейся на выпуске штампованной алюминиевой посуды и производителю грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования.Как уточнили в ведомстве, департамент промышленной политики региона принимает заявки на получение субсидий по пяти направлениям до 14 мая 2022 года.
https://ria.ru/20220423/kuban-1785084731.html
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экономика, вениамин кондратьев, краснодар
23:42 25.04.2022
 
Кубань направит на развитие промышленности более миллиарда рублей

Кубань направит на развитие промышленности более 1,3 миллиарда рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Город Краснодар
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КРАСНОДАР, 25 апр - РИА Новости. Промышленным предприятиям Краснодарского края одобрили первые в 2022 году краевые субсидии, всего на реализацию госпрограммы по развитию промышленности направят более 1,3 миллиарда рублей, сообщает администрация региона.
"По поручению губернатора Вениамина Кондратьева на реализацию госпрограммы по развитию промышленности направят более 1,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что глава региона принял "беспрецедентные меры" по развитию промышленности в новых экономических условиях.
"Финансирование отраслевой госпрограммы увеличили более чем в шесть раз. Средства направят в том числе на субсидии промышленным предприятиям по пяти направлениям. Также в этом году запустим новую субсидию – компенсация половины затрат промпредприятий на авансовый платеж по договорам лизинга", - отметил руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов. Его слова приводятся в релизе ведомства.
Глава департамента уточнил, что финансирование составит более 49 миллионов рублей, из них 10 миллионов рублей предоставит краевой бюджет.
"На первой в 2022 году конкурсной комиссии по предоставлению мер поддержки в рамках госпрограммы одобрили заявки на субсидирование пяти промпредприятий региона по двум направлениям. Общая сумма компенсаций составит 30 миллионов рублей", - добавили в ведомстве.
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Так, четырем промышленным компаниям одобрили субсидии на реализацию инвестпроектов по модернизации и развитию производств, общая сумма – 20 миллионов рублей. Средства предоставят предприятию из Усть-Лабинского района, выпускающему машины и пищевое оборудование, и производителю лекарственных и дезинфицирующих средств из Красноармейского района. А также двум компаниям из Армавира – специализирующейся на выпуске штампованной алюминиевой посуды и производителю грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования.
Как уточнили в ведомстве, департамент промышленной политики региона принимает заявки на получение субсидий по пяти направлениям до 14 мая 2022 года.
 
Краснодарский крайЭкономикаВениамин КондратьевКраснодар
 
 
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