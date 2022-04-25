https://ria.ru/20220425/kuban-1785419073.html

Кубань направит на развитие промышленности более миллиарда рублей

Кубань направит на развитие промышленности более миллиарда рублей - РИА Новости, 25.04.2022

Кубань направит на развитие промышленности более миллиарда рублей

Промышленным предприятиям Краснодарского края одобрили первые в 2022 году краевые субсидии, всего на реализацию госпрограммы по развитию промышленности направят РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T23:42

2022-04-25T23:42

2022-04-25T23:42

краснодарский край

экономика

вениамин кондратьев

краснодар

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КРАСНОДАР, 25 апр - РИА Новости. Промышленным предприятиям Краснодарского края одобрили первые в 2022 году краевые субсидии, всего на реализацию госпрограммы по развитию промышленности направят более 1,3 миллиарда рублей, сообщает администрация региона."По поручению губернатора Вениамина Кондратьева на реализацию госпрограммы по развитию промышленности направят более 1,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что глава региона принял "беспрецедентные меры" по развитию промышленности в новых экономических условиях."Финансирование отраслевой госпрограммы увеличили более чем в шесть раз. Средства направят в том числе на субсидии промышленным предприятиям по пяти направлениям. Также в этом году запустим новую субсидию – компенсация половины затрат промпредприятий на авансовый платеж по договорам лизинга", - отметил руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов. Его слова приводятся в релизе ведомства.Глава департамента уточнил, что финансирование составит более 49 миллионов рублей, из них 10 миллионов рублей предоставит краевой бюджет."На первой в 2022 году конкурсной комиссии по предоставлению мер поддержки в рамках госпрограммы одобрили заявки на субсидирование пяти промпредприятий региона по двум направлениям. Общая сумма компенсаций составит 30 миллионов рублей", - добавили в ведомстве.Так, четырем промышленным компаниям одобрили субсидии на реализацию инвестпроектов по модернизации и развитию производств, общая сумма – 20 миллионов рублей. Средства предоставят предприятию из Усть-Лабинского района, выпускающему машины и пищевое оборудование, и производителю лекарственных и дезинфицирующих средств из Красноармейского района. А также двум компаниям из Армавира – специализирующейся на выпуске штампованной алюминиевой посуды и производителю грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования.Как уточнили в ведомстве, департамент промышленной политики региона принимает заявки на получение субсидий по пяти направлениям до 14 мая 2022 года.

https://ria.ru/20220423/kuban-1785084731.html

https://ria.ru/20220422/sadovodstvo-1784870106.html

краснодар

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, вениамин кондратьев, краснодар