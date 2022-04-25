https://ria.ru/20220425/korruptsiya-1785316394.html
Прокуратура обратит внимание на активы коррупционеров за рубежом
Прокуратура обратит внимание на активы коррупционеров за рубежом - РИА Новости, 25.04.2022
Прокуратура обратит внимание на активы коррупционеров за рубежом
Прокурорам необходимо продолжать работу по изъятию имущества коррупционеров, в том числе надо обратить внимание на активы за рубежом, так как сегодня эта тема... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:21
2022-04-25T14:21
2022-04-25T14:21
коррупция
россия
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
общество
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Прокурорам необходимо продолжать работу по изъятию имущества коррупционеров, в том числе надо обратить внимание на активы за рубежом, так как сегодня эта тема стала актуальной, заявил на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ глава ведомства Игорь Краснов.По его словам, одной из наиболее действенных мер по возмещению причиненного коррупцией вреда является взыскание с чиновников имущества, законность происхождения которого им не удалось доказать."В 2021 году такие иски предъявлены в суды на сумму свыше 74 миллиарда рублей. Большая их часть – по материалам прокуроров, полученным в порядке контроля за расходами госслужащих (на 54 миллиарда рублей). Работа в этом направлении должна быть продолжена, в том числе в отношении активов коррупционного происхождения, находящихся за рубежом. Сегодня эта тема актуализировалась, и объем информации, требующей проверки, расширился", - сказал Краснов.
https://ria.ru/20220425/opk-1785308965.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коррупция, россия, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, общество
Прокуратура обратит внимание на активы коррупционеров за рубежом
Генпрокурор Краснов: надо обратить внимание на активы коррупционеров за рубежом
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Прокурорам необходимо продолжать работу по изъятию имущества коррупционеров, в том числе надо обратить внимание на активы за рубежом, так как сегодня эта тема стала актуальной, заявил на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ глава ведомства Игорь Краснов.
По его словам, одной из наиболее действенных мер по возмещению причиненного коррупцией вреда является взыскание с чиновников имущества, законность происхождения которого им не удалось доказать.
"В 2021 году такие иски предъявлены в суды на сумму свыше 74 миллиарда рублей. Большая их часть – по материалам прокуроров, полученным в порядке контроля за расходами госслужащих (на 54 миллиарда рублей). Работа в этом направлении должна быть продолжена, в том числе в отношении активов коррупционного происхождения, находящихся за рубежом. Сегодня эта тема актуализировалась, и объем информации, требующей проверки, расширился", - сказал Краснов.