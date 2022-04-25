https://ria.ru/20220425/kontrabanda-1785313929.html

Краснов приказал не допустить контрабанды оружия из ДНР, ЛНР и Украины

Краснов приказал не допустить контрабанды оружия из ДНР, ЛНР и Украины - РИА Новости, 25.04.2022

Краснов приказал не допустить контрабанды оружия из ДНР, ЛНР и Украины

Прокурорам необходимо принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить контрабанду оружия, боеприпасов и наркотиков с территории Украины, Донецкой и Луганской... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:11

2022-04-25T14:11

2022-04-25T14:14

генеральная прокуратура рф

общество

здоровье - общество

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

игорь краснов

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Прокурорам необходимо принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить контрабанду оружия, боеприпасов и наркотиков с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."Совместно с транспортными прокурорами также принимайте исчерпывающие меры по пресечению контрабанды оружия, боеприпасов и наркотиков с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик", - поручил Краснов военным прокурорам в ходе расширенной коллегии надзорного ведомства.

https://ria.ru/20220413/kontrabanda-1783289360.html

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

генеральная прокуратура рф, общество, здоровье - общество, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, игорь краснов, ситуация в днр и лнр