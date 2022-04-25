https://ria.ru/20220425/kontrabanda-1785313929.html
Краснов приказал не допустить контрабанды оружия из ДНР, ЛНР и Украины
Краснов приказал не допустить контрабанды оружия из ДНР, ЛНР и Украины - РИА Новости, 25.04.2022
Краснов приказал не допустить контрабанды оружия из ДНР, ЛНР и Украины
Прокурорам необходимо принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить контрабанду оружия, боеприпасов и наркотиков с территории Украины, Донецкой и Луганской... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:11
2022-04-25T14:11
2022-04-25T14:14
генеральная прокуратура рф
общество
здоровье - общество
украина
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
игорь краснов
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Прокурорам необходимо принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить контрабанду оружия, боеприпасов и наркотиков с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."Совместно с транспортными прокурорами также принимайте исчерпывающие меры по пресечению контрабанды оружия, боеприпасов и наркотиков с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик", - поручил Краснов военным прокурорам в ходе расширенной коллегии надзорного ведомства.
https://ria.ru/20220413/kontrabanda-1783289360.html
украина
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, общество, здоровье - общество, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, игорь краснов, ситуация в днр и лнр
14:11 25.04.2022 (обновлено: 14:14 25.04.2022)
Краснов приказал не допустить контрабанды оружия из ДНР, ЛНР и Украины
Генпрокурор Краснов приказал не допустить контрабанды оружия из ДНР, ЛНР и Украины