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Краснов приказал не допустить контрабанды оружия из ДНР, ЛНР и Украины - РИА Новости, 25.04.2022
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Краснов приказал не допустить контрабанды оружия из ДНР, ЛНР и Украины
Краснов приказал не допустить контрабанды оружия из ДНР, ЛНР и Украины - РИА Новости, 25.04.2022
Краснов приказал не допустить контрабанды оружия из ДНР, ЛНР и Украины
Прокурорам необходимо принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить контрабанду оружия, боеприпасов и наркотиков с территории Украины, Донецкой и Луганской... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:11
2022-04-25T14:14
генеральная прокуратура рф
общество
здоровье - общество
украина
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
игорь краснов
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Прокурорам необходимо принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить контрабанду оружия, боеприпасов и наркотиков с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."Совместно с транспортными прокурорами также принимайте исчерпывающие меры по пресечению контрабанды оружия, боеприпасов и наркотиков с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик", - поручил Краснов военным прокурорам в ходе расширенной коллегии надзорного ведомства.
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украина
россия
донецкая народная республика
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генеральная прокуратура рф, общество, здоровье - общество, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, игорь краснов, ситуация в днр и лнр
14:11 25.04.2022 (обновлено: 14:14 25.04.2022)
 
Краснов приказал не допустить контрабанды оружия из ДНР, ЛНР и Украины

Генпрокурор Краснов приказал не допустить контрабанды оружия из ДНР, ЛНР и Украины

© Фото : предоставлено ГенпрокуратуройГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Фото : предоставлено Генпрокуратурой
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Прокурорам необходимо принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить контрабанду оружия, боеприпасов и наркотиков с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"Совместно с транспортными прокурорами также принимайте исчерпывающие меры по пресечению контрабанды оружия, боеприпасов и наркотиков с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик", - поручил Краснов военным прокурорам в ходе расширенной коллегии надзорного ведомства.
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Генеральная прокуратура РФОбществоЗдоровье - ОбществоУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаИгорь КрасновСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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