13:50 25.04.2022 (обновлено: 16:52 25.04.2022)
Путин призвал оградить бизнес от чрезмерного контроля
Путин призвал обеспечить спокойную работу остающимся в России иностранным компаниям
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры призвал надзорные органы ослабить давление на бизнес.
"Надо дать спокойно работать и отечественным предпринимателям, и тем иностранным компаниям, которые, несмотря ни на что, продолжают добросовестно выполнять свои обязательства. Нужно оградить бизнес от чрезмерного контроля, необоснованного, ненужного. Для этого у вас есть все необходимые инструменты".
Президент подчеркнул, что именно свобода и гибкость предпринимателей помогают справляться с дефицитом и скачками цен.
При этом необходимо своевременно реагировать на все случаи злоупотребления монопольным положением, добавил Путин.
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В свою очередь, генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что все сомнения в необходимости проведения внеплановых проверок бизнеса нужно трактовать в пользу предпринимателей. Он напомнил о своем поручении согласовывать проверки предпринимателей с прокурорами регионов, а не районов, как это было ранее.
Краснов также поручил сотрудникам надзорных органов демонстрировать зарубежным инвесторам, что Россия — надежный деловой партнер, а их инвестиции надежно защищены.
Путин на совещании с правительством 16 марта поручил ответить на внешнее давление максимальной свободой предпринимательства и поддержкой деловой инициативы. Президент попросил кабмин, силовые ведомства и надзорные органы продолжать снимать неоправданные административные и регуляторные барьеры.
Западные страны после начала специальной операции российских войск на Украине ввели несколько раундов новых санкций. Под ограничения попали, в частности, операции с суверенным госдолгом, крупные банки отключили от системы SWIFT, США прекратили импорт энергоресурсов из России, многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности и закрытии производств. Как заявил Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.