https://ria.ru/20220425/kompanii-1785307819.html

Путин призвал оградить бизнес от чрезмерного контроля

Путин призвал оградить бизнес от чрезмерного контроля - РИА Новости, 25.04.2022

Путин призвал оградить бизнес от чрезмерного контроля

Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры призвал надзорные органы ослабить давление на бизнес. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T13:50

2022-04-25T13:50

2022-04-25T16:52

россия

владимир путин

генеральная прокуратура рф

экономика

бизнес

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры призвал надзорные органы ослабить давление на бизнес.Президент подчеркнул, что именно свобода и гибкость предпринимателей помогают справляться с дефицитом и скачками цен.При этом необходимо своевременно реагировать на все случаи злоупотребления монопольным положением, добавил Путин.В свою очередь, генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что все сомнения в необходимости проведения внеплановых проверок бизнеса нужно трактовать в пользу предпринимателей. Он напомнил о своем поручении согласовывать проверки предпринимателей с прокурорами регионов, а не районов, как это было ранее.Краснов также поручил сотрудникам надзорных органов демонстрировать зарубежным инвесторам, что Россия — надежный деловой партнер, а их инвестиции надежно защищены.Путин на совещании с правительством 16 марта поручил ответить на внешнее давление максимальной свободой предпринимательства и поддержкой деловой инициативы. Президент попросил кабмин, силовые ведомства и надзорные органы продолжать снимать неоправданные административные и регуляторные барьеры.Западные страны после начала специальной операции российских войск на Украине ввели несколько раундов новых санкций. Под ограничения попали, в частности, операции с суверенным госдолгом, крупные банки отключили от системы SWIFT, США прекратили импорт энергоресурсов из России, многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности и закрытии производств. Как заявил Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220412/proverka-1783115370.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин призвал оградить бизнес от чрезмерного контроля Заседание коллегии Генпрокуратуры РФ. Российскому бизнесу, а также иностранным компаниям, оставшимся в России, нужно дать спокойно работать, оградив от чрезмерного контроля, заявил президент РФ Владимир Путин. 2022-04-25T13:50 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф, экономика, бизнес