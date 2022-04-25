https://ria.ru/20220425/komissiya-1785338267.html
Комиссия Совфеда обсудит новый законопроект об иноагентах в конце мая
Комиссия Совфеда обсудит новый законопроект об иноагентах в конце мая - РИА Новости, 25.04.2022
Комиссия Совфеда обсудит новый законопроект об иноагентах в конце мая
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета планирует в конце мая обсудить разработанный законопроект, обобщающий нормы законов об иноагентах, сообщил глава... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:06
2022-04-25T16:06
2022-04-25T16:06
россия
госдума рф
совет федерации рф
андрей климов
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета планирует в конце мая обсудить разработанный законопроект, обобщающий нормы законов об иноагентах, сообщил глава комиссии Андрей Климов.В понедельник сенаторы и депутаты внесли в Госдуму проект закона, по которому иноагентом может быть признано любое российское или иностранное физическое или юридическое лицо, получающее иностранную поддержку, находящееся под иностранным влиянием, осуществляющее политическую деятельность."Ранее мы обещали к маю представить проект обновленного федерального закона о контроле над деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Причем речь о той деятельности, которая не подпадает под такие статьи УК РФ, как статья 275 "Государственная измена", - сказал политик.Относительно ее применения в современных условиях "мы поговорим отдельно, в рамках специального круглого стола, предварительно, к июню", сказал Климов.
https://ria.ru/20220425/inoagent-1785337127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, совет федерации рф, андрей климов
Комиссия Совфеда обсудит новый законопроект об иноагентах в конце мая
Сенатор Климов: комиссия Совфеда обсудит новый законопроект об иноагентах в конце мая