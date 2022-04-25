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Комиссия Совфеда обсудит новый законопроект об иноагентах в конце мая - РИА Новости, 25.04.2022
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Комиссия Совфеда обсудит новый законопроект об иноагентах в конце мая
Комиссия Совфеда обсудит новый законопроект об иноагентах в конце мая - РИА Новости, 25.04.2022
Комиссия Совфеда обсудит новый законопроект об иноагентах в конце мая
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета планирует в конце мая обсудить разработанный законопроект, обобщающий нормы законов об иноагентах, сообщил глава... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:06
2022-04-25T16:06
россия
госдума рф
совет федерации рф
андрей климов
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета планирует в конце мая обсудить разработанный законопроект, обобщающий нормы законов об иноагентах, сообщил глава комиссии Андрей Климов.В понедельник сенаторы и депутаты внесли в Госдуму проект закона, по которому иноагентом может быть признано любое российское или иностранное физическое или юридическое лицо, получающее иностранную поддержку, находящееся под иностранным влиянием, осуществляющее политическую деятельность."Ранее мы обещали к маю представить проект обновленного федерального закона о контроле над деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Причем речь о той деятельности, которая не подпадает под такие статьи УК РФ, как статья 275 "Государственная измена", - сказал политик.Относительно ее применения в современных условиях "мы поговорим отдельно, в рамках специального круглого стола, предварительно, к июню", сказал Климов.
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россия, госдума рф, совет федерации рф, андрей климов
16:06 25.04.2022
 
Комиссия Совфеда обсудит новый законопроект об иноагентах в конце мая

Сенатор Климов: комиссия Совфеда обсудит новый законопроект об иноагентах в конце мая

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета планирует в конце мая обсудить разработанный законопроект, обобщающий нормы законов об иноагентах, сообщил глава комиссии Андрей Климов.
В понедельник сенаторы и депутаты внесли в Госдуму проект закона, по которому иноагентом может быть признано любое российское или иностранное физическое или юридическое лицо, получающее иностранную поддержку, находящееся под иностранным влиянием, осуществляющее политическую деятельность.
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Вчера, 16:02
Минюст сможет запросить у РКН ограничения доступа к сайту иноагента
"Ранее мы обещали к маю представить проект обновленного федерального закона о контроле над деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Причем речь о той деятельности, которая не подпадает под такие статьи УК РФ, как статья 275 "Государственная измена", - сказал политик.
Относительно ее применения в современных условиях "мы поговорим отдельно, в рамках специального круглого стола, предварительно, к июню", сказал Климов.
 
РоссияГосдума РФСовет Федерации РФАндрей Климов
 
 
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