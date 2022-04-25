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Пекин опроверг заявления о желании построить базу на Соломоновых островах - РИА Новости, 25.04.2022
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Пекин опроверг заявления о желании построить базу на Соломоновых островах
Пекин опроверг заявления о желании построить базу на Соломоновых островах - РИА Новости, 25.04.2022
Пекин опроверг заявления о желании построить базу на Соломоновых островах
Заявления о желании Китая построить на Соломоновых Островах военную базу в рамках двустороннего соглашения в области безопасности являются дезинформацией,... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:42
2022-04-25T10:49
в мире
китай
скотт моррисон
соломоновы острова
мид кнр
австралия
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ПЕКИН, 25 апр – РИА Новости. Заявления о желании Китая построить на Соломоновых Островах военную базу в рамках двустороннего соглашения в области безопасности являются дезинформацией, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Заявления, распространяемые некоторыми людьми, которые руководствуются скрытыми мотивами, о так называемой китайской военной базе на Соломоновых Островах, являются дезинформацией", - сказал дипломат.Он подчеркнул, что сотрудничество в области безопасности между двумя странами основано на принципе взаимного равенства, взаимной выгоды.Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на прошлой неделе заявил, что Китай и власти Соломоновых Островов подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности. По словам Ван Вэньбиня, главной целью сотрудничества в области безопасности является содействие социальной стабильности и долгосрочной стабильности на Соломоновых Островах, что отвечает общим интересам Соломоновых Островов и Южно-Тихоокеанского региона. Он также подчеркнул, что сотрудничество двух стран не направлено против какой-либо третьей стороны.Ранее премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что возведение Китаем военной базы на Соломоновых островах станет "красной линией" для Канберры и Вашингтона.
https://ria.ru/20220421/kitay-1784574740.html
китай
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в мире, китай, скотт моррисон, соломоновы острова, мид кнр, австралия
10:42 25.04.2022 (обновлено: 10:49 25.04.2022)
 
Пекин опроверг заявления о желании построить базу на Соломоновых островах

Пекин назвал заявления о желании КНР построить базу на Соломоновых островах дезинформацией

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 25 апр – РИА Новости. Заявления о желании Китая построить на Соломоновых Островах военную базу в рамках двустороннего соглашения в области безопасности являются дезинформацией, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Заявления, распространяемые некоторыми людьми, которые руководствуются скрытыми мотивами, о так называемой китайской военной базе на Соломоновых Островах, являются дезинформацией", - сказал дипломат.
Он подчеркнул, что сотрудничество в области безопасности между двумя странами основано на принципе взаимного равенства, взаимной выгоды.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на прошлой неделе заявил, что Китай и власти Соломоновых Островов подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности. По словам Ван Вэньбиня, главной целью сотрудничества в области безопасности является содействие социальной стабильности и долгосрочной стабильности на Соломоновых Островах, что отвечает общим интересам Соломоновых Островов и Южно-Тихоокеанского региона. Он также подчеркнул, что сотрудничество двух стран не направлено против какой-либо третьей стороны.
Ранее премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что возведение Китаем военной базы на Соломоновых островах станет "красной линией" для Канберры и Вашингтона.
Морские пехотинцы Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 08:00
Китай не питает иллюзий и готовится к войне с США
 
В миреКитайСкотт МоррисонСоломоновы островаМИД КНРАвстралия
 
 
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