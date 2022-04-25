https://ria.ru/20220425/kitay-1785262116.html

Пекин опроверг заявления о желании построить базу на Соломоновых островах

Пекин опроверг заявления о желании построить базу на Соломоновых островах - РИА Новости, 25.04.2022

Пекин опроверг заявления о желании построить базу на Соломоновых островах

Заявления о желании Китая построить на Соломоновых Островах военную базу в рамках двустороннего соглашения в области безопасности являются дезинформацией,... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T10:42

2022-04-25T10:42

2022-04-25T10:49

в мире

китай

скотт моррисон

соломоновы острова

мид кнр

австралия

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ПЕКИН, 25 апр – РИА Новости. Заявления о желании Китая построить на Соломоновых Островах военную базу в рамках двустороннего соглашения в области безопасности являются дезинформацией, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Заявления, распространяемые некоторыми людьми, которые руководствуются скрытыми мотивами, о так называемой китайской военной базе на Соломоновых Островах, являются дезинформацией", - сказал дипломат.Он подчеркнул, что сотрудничество в области безопасности между двумя странами основано на принципе взаимного равенства, взаимной выгоды.Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на прошлой неделе заявил, что Китай и власти Соломоновых Островов подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности. По словам Ван Вэньбиня, главной целью сотрудничества в области безопасности является содействие социальной стабильности и долгосрочной стабильности на Соломоновых Островах, что отвечает общим интересам Соломоновых Островов и Южно-Тихоокеанского региона. Он также подчеркнул, что сотрудничество двух стран не направлено против какой-либо третьей стороны.Ранее премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что возведение Китаем военной базы на Соломоновых островах станет "красной линией" для Канберры и Вашингтона.

https://ria.ru/20220421/kitay-1784574740.html

китай

соломоновы острова

австралия

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мадина Моргоева

в мире, китай, скотт моррисон, соломоновы острова, мид кнр, австралия