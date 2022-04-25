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Кириенко возглавил оргкомитет форума "Экосистема" - РИА Новости, 25.04.2022
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Кириенко возглавил оргкомитет форума "Экосистема"
Кириенко возглавил оргкомитет форума "Экосистема" - РИА Новости, 25.04.2022
Кириенко возглавил оргкомитет форума "Экосистема"
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об организации комитета по подготовке и проведению Всероссийского молодежного экологического форума... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T19:04
2022-04-25T19:04
россия
владимир путин
сергей кириенко
экология
общество
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об организации комитета по подготовке и проведению Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема", назначив председателем первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Образовать организационный комитет по подготовке и проведению всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема". Назначить председателем организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийского молодежного экономического форума "Экосистема" первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Кириенко С. В. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета", - сказано в распоряжении.Согласно документу, в состав оргкомитета форума также войдут вице-премьер Виктория Абрамченко (зампред оргкомитета), руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева (секретарь комитета), министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава Роспотребнадзора Анна Попова, генеральный директор автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, председатель комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин и другие.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания, 25 апреля.
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россия, владимир путин, сергей кириенко, экология, общество
19:04 25.04.2022
 
Кириенко возглавил оргкомитет форума "Экосистема"

Путин назначил председателем оргкомитета экологического форума "Экосистема" Кириенко

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об организации комитета по подготовке и проведению Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема", назначив председателем первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Образовать организационный комитет по подготовке и проведению всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема". Назначить председателем организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийского молодежного экономического форума "Экосистема" первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Кириенко С. В. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета", - сказано в распоряжении.
Согласно документу, в состав оргкомитета форума также войдут вице-премьер Виктория Абрамченко (зампред оргкомитета), руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева (секретарь комитета), министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава Роспотребнадзора Анна Попова, генеральный директор автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, председатель комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин и другие.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания, 25 апреля.
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