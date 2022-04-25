https://ria.ru/20220425/kirienko-1785387843.html

Кириенко возглавил оргкомитет форума "Экосистема"

Кириенко возглавил оргкомитет форума "Экосистема" - РИА Новости, 25.04.2022

Кириенко возглавил оргкомитет форума "Экосистема"

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об организации комитета по подготовке и проведению Всероссийского молодежного экологического форума... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T19:04

2022-04-25T19:04

2022-04-25T19:04

россия

владимир путин

сергей кириенко

экология

общество

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об организации комитета по подготовке и проведению Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема", назначив председателем первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Образовать организационный комитет по подготовке и проведению всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема". Назначить председателем организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийского молодежного экономического форума "Экосистема" первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Кириенко С. В. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета", - сказано в распоряжении.Согласно документу, в состав оргкомитета форума также войдут вице-премьер Виктория Абрамченко (зампред оргкомитета), руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева (секретарь комитета), министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава Роспотребнадзора Анна Попова, генеральный директор автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, председатель комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин и другие.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания, 25 апреля.

https://ria.ru/20220423/sochi-1784988844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, сергей кириенко, экология, общество