https://ria.ru/20220425/kiev-1785236554.html

Госсекретарь Блинкен и министр обороны США Остин посетили Киев

Госсекретарь Блинкен и министр обороны США Остин посетили Киев - РИА Новости, 25.04.2022

Госсекретарь Блинкен и министр обороны США Остин посетили Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили Киев в воскресенье, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T06:42

2022-04-25T06:42

2022-04-25T11:12

в мире

киев

украина

энтони блинкен

ллойд остин

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785269109_0:209:3072:1936_1920x0_80_0_0_211f63d7a6e5abdfe4fc076bbfd2d52c.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили Киев в воскресенье, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на американских чиновников.По данным представителя госдепартамента, Блинкен и Остин заявили о постепенном возвращении американских дипломатов на Украину, которое начнется "на этой неделе". Кроме того, министры США объявили о выделении еще более 700 миллионов долларов в виде прямой и непрямой военной помощи Украине.Как пишет газета New York Times со ссылкой на представителя госдепа и минобороны, финансовая помощь в размере 713 миллионов долларов будет распределена среди Украины и стран Восточной Европы. Отмечается, что Остин и Блинкен сделали заявления о помощи и возвращении дипломатов во время встречи с Владимиром Зеленским.Согласно изданию, поездка американских министров планировалась в условиях чрезвычайной секретности, поэтому Блинкен и Остин летели на грузовых самолетах ВВС США, а их сопровождают небольшое число сотрудников министерств.Как пишет агентство, поездка Блинкена и Остина в Киев стала первым визитом высокопоставленных американских представителей на Украину с начала российской спецоперации.

https://ria.ru/20220424/germaniya-1785206355.html

киев

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, энтони блинкен, ллойд остин, сша