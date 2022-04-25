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Госсекретарь Блинкен и министр обороны США Остин посетили Киев
Госсекретарь Блинкен и министр обороны США Остин посетили Киев - РИА Новости, 25.04.2022
Госсекретарь Блинкен и министр обороны США Остин посетили Киев
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили Киев в воскресенье, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T06:42
2022-04-25T06:42
2022-04-25T11:12
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили Киев в воскресенье, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на американских чиновников.По данным представителя госдепартамента, Блинкен и Остин заявили о постепенном возвращении американских дипломатов на Украину, которое начнется "на этой неделе". Кроме того, министры США объявили о выделении еще более 700 миллионов долларов в виде прямой и непрямой военной помощи Украине.Как пишет газета New York Times со ссылкой на представителя госдепа и минобороны, финансовая помощь в размере 713 миллионов долларов будет распределена среди Украины и стран Восточной Европы. Отмечается, что Остин и Блинкен сделали заявления о помощи и возвращении дипломатов во время встречи с Владимиром Зеленским.Согласно изданию, поездка американских министров планировалась в условиях чрезвычайной секретности, поэтому Блинкен и Остин летели на грузовых самолетах ВВС США, а их сопровождают небольшое число сотрудников министерств.Как пишет агентство, поездка Блинкена и Остина в Киев стала первым визитом высокопоставленных американских представителей на Украину с начала российской спецоперации.
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в мире, киев, украина, энтони блинкен, ллойд остин, сша
06:42 25.04.2022 (обновлено: 11:12 25.04.2022)
Госсекретарь Блинкен и министр обороны США Остин посетили Киев
Госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин посетили 24 апреля Киев