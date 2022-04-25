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Хорватия отказалась организовать вывозной рейс для российских дипломатов - РИА Новости, 25.04.2022
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Хорватия отказалась организовать вывозной рейс для российских дипломатов
Хорватия отказалась организовать вывозной рейс для российских дипломатов - РИА Новости, 25.04.2022
Хорватия отказалась организовать вывозной рейс для российских дипломатов
Власти Хорватии отказались организовывать вывозной рейс для российских дипломатов, которым предписали покинуть территорию страны, сообщила официальный... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:26
2022-04-25T18:17
в мире
хорватия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Власти Хорватии отказались организовывать вывозной рейс для российских дипломатов, которым предписали покинуть территорию страны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она назвала решение властей страны проявлением воинствующей русофобии."Официальный Загреб дошел до того, что в недипломатичной форме, нарушая приличия и стандарты международного общения, отказал нам в осуществлении гуманитарного авиарейса в целях эвакуации большой группы сотрудников посольства России в Хорватии с семьями, включая малолетних детей", — указала представитель внешнеполитического ведомства.Она пообещала, что подобное издевательское отношение к россиянам не останется без достойного ответа.
https://ria.ru/20220425/vysylka-1785339488.html
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в мире, хорватия, санкции в отношении россии
17:26 25.04.2022 (обновлено: 18:17 25.04.2022)
 
Хорватия отказалась организовать вывозной рейс для российских дипломатов

Хорватия отказалась организовать вывозной рейс для сотрудников российского посольства

© AFP 2022 / STRINGERЗдание посольства Российской Федерации в Загребе, Хорватия
Здание посольства Российской Федерации в Загребе, Хорватия - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AFP 2022 / STRINGER
Здание посольства Российской Федерации в Загребе, Хорватия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Власти Хорватии отказались организовывать вывозной рейс для российских дипломатов, которым предписали покинуть территорию страны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Правительство Хорватии с упорством, достойным лучшего применения, продолжает развивать антироссийскую линию, настойчиво и планомерно разрушает двусторонние отношения, буквально опускаясь до козней", — говорится в документе.

Она назвала решение властей страны проявлением воинствующей русофобии.
"Официальный Загреб дошел до того, что в недипломатичной форме, нарушая приличия и стандарты международного общения, отказал нам в осуществлении гуманитарного авиарейса в целях эвакуации большой группы сотрудников посольства России в Хорватии с семьями, включая малолетних детей", — указала представитель внешнеполитического ведомства.
Она пообещала, что подобное издевательское отношение к россиянам не останется без достойного ответа.
Герб Федеративной Республики Германия на посольстве Германии в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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Россия объявила 40 немецких дипломатов персонами нон грата
 
В миреХорватияСанкции в отношении России
 
 
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