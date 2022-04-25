https://ria.ru/20220425/khorvatiya-1785360673.html

Хорватия отказалась организовать вывозной рейс для российских дипломатов

Хорватия отказалась организовать вывозной рейс для российских дипломатов - РИА Новости, 25.04.2022

Хорватия отказалась организовать вывозной рейс для российских дипломатов

Власти Хорватии отказались организовывать вывозной рейс для российских дипломатов, которым предписали покинуть территорию страны, сообщила официальный... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:26

2022-04-25T17:26

2022-04-25T18:17

в мире

хорватия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Власти Хорватии отказались организовывать вывозной рейс для российских дипломатов, которым предписали покинуть территорию страны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она назвала решение властей страны проявлением воинствующей русофобии."Официальный Загреб дошел до того, что в недипломатичной форме, нарушая приличия и стандарты международного общения, отказал нам в осуществлении гуманитарного авиарейса в целях эвакуации большой группы сотрудников посольства России в Хорватии с семьями, включая малолетних детей", — указала представитель внешнеполитического ведомства.Она пообещала, что подобное издевательское отношение к россиянам не останется без достойного ответа.

https://ria.ru/20220425/vysylka-1785339488.html

хорватия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, хорватия, санкции в отношении россии