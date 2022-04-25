https://ria.ru/20220425/khorvatiya-1785360673.html
Хорватия отказалась организовать вывозной рейс для российских дипломатов
Хорватия отказалась организовать вывозной рейс для российских дипломатов - РИА Новости, 25.04.2022
Хорватия отказалась организовать вывозной рейс для российских дипломатов
Власти Хорватии отказались организовывать вывозной рейс для российских дипломатов, которым предписали покинуть территорию страны, сообщила официальный... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:26
2022-04-25T17:26
2022-04-25T18:17
в мире
хорватия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Власти Хорватии отказались организовывать вывозной рейс для российских дипломатов, которым предписали покинуть территорию страны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она назвала решение властей страны проявлением воинствующей русофобии."Официальный Загреб дошел до того, что в недипломатичной форме, нарушая приличия и стандарты международного общения, отказал нам в осуществлении гуманитарного авиарейса в целях эвакуации большой группы сотрудников посольства России в Хорватии с семьями, включая малолетних детей", — указала представитель внешнеполитического ведомства.Она пообещала, что подобное издевательское отношение к россиянам не останется без достойного ответа.
https://ria.ru/20220425/vysylka-1785339488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хорватия, санкции в отношении россии
17:26 25.04.2022 (обновлено: 18:17 25.04.2022)
Хорватия отказалась организовать вывозной рейс для российских дипломатов
Хорватия отказалась организовать вывозной рейс для сотрудников российского посольства
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости.
Власти Хорватии отказались
организовывать вывозной рейс для российских дипломатов, которым предписали покинуть территорию страны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Правительство Хорватии с упорством, достойным лучшего применения, продолжает развивать антироссийскую линию, настойчиво и планомерно разрушает двусторонние отношения, буквально опускаясь до козней", — говорится в документе.
Она назвала решение властей страны проявлением воинствующей русофобии.
"Официальный Загреб дошел до того, что в недипломатичной форме, нарушая приличия и стандарты международного общения, отказал нам в осуществлении гуманитарного авиарейса в целях эвакуации большой группы сотрудников посольства России в Хорватии с семьями, включая малолетних детей", — указала представитель внешнеполитического ведомства.
Она пообещала, что подобное издевательское отношение к россиянам не останется без достойного ответа.