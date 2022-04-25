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Украинские войска обстреляли из "Градов" Калиново в ЛНР

Украинские войска обстреляли из "Градов" Калиново в ЛНР - РИА Новости, 25.04.2022

Украинские войска обстреляли из "Градов" Калиново в ЛНР

Украинские войска обстреляли в понедельник населенный пункт Калиново в Луганской народной республике, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град", сообщает... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:45

2022-04-25T16:45

2022-04-25T16:48

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ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник населенный пункт Калиново в Луганской народной республике, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 16.20 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Новозвановка по населенному пункту Калиново с применением РСЗО БМ-21 Град (20 снарядов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика, владимир путин, донбасс, россия