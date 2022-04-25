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Характеристики крылатых ракет "Калибр" улучшат - РИА Новости, 25.04.2022
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Характеристики крылатых ракет "Калибр" улучшат
Характеристики крылатых ракет "Калибр" улучшат - РИА Новости, 25.04.2022
Характеристики крылатых ракет "Калибр" улучшат
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" работает над улучшением летно-технических характеристик крылатых ракет "Калибр", рассказал гендиректор компании Ян Новиков в интервью... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:14
2022-04-25T13:42
безопасность
украина
россия
сирия
концерн пво "алмаз-антей"
калибр
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" работает над улучшением летно-технических характеристик крылатых ракет "Калибр", рассказал гендиректор компании Ян Новиков в интервью журналу "Национальная оборона"."Естественно, работы по совершенствованию "Калибров" ведутся. Интерес у Минобороны к данному типу вооружения высокий. Планируем существенно улучшить летно-технические характеристики, повысить эффективность боевого применения. На выходе ждем изделие, существенно превосходящее нынешнее поколение", — сказал он.Семейство "Калибр" объединяет сразу несколько видов ракет: противокорабельные ЗМ-54К/ЗМ-54Т (с проникающей боевой частью фугасного действия) и ЗМ-14К/ЗМ-14Т для ударов по наземным целям (также оснащенные фугасными боеголовками). Все модели унифицированы по габаритам и умещаются в ячейки корабельных комплексов ЗС14. Варианты для подводных лодок "Калибр-ПЛ" заряжаются в 533-миллиметровые торпедные аппараты.Боевое крещение ракеты прошли в контртеррористической операции России в Сирии. Сейчас российский флот активно применяет "Калибры" для нанесения высокоточных ударов по военным объектам в ходе специальной военной операции на Украине.
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безопасность, украина, россия, сирия, концерн пво "алмаз-антей", калибр
12:14 25.04.2022 (обновлено: 13:42 25.04.2022)
 
Характеристики крылатых ракет "Калибр" улучшат

"Алмаз-Антей" работает над улучшением летно-технических характеристик ракет "Калибр"

© РИА Новости / Денис АбрамовМалый ракетный корабль "Град Свияжск" запускает ракету "Калибр"
Малый ракетный корабль Град Свияжск запускает ракету Калибр - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Малый ракетный корабль "Град Свияжск" запускает ракету "Калибр". Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" работает над улучшением летно-технических характеристик крылатых ракет "Калибр", рассказал гендиректор компании Ян Новиков в интервью журналу "Национальная оборона".
"Естественно, работы по совершенствованию "Калибров" ведутся. Интерес у Минобороны к данному типу вооружения высокий. Планируем существенно улучшить летно-технические характеристики, повысить эффективность боевого применения. На выходе ждем изделие, существенно превосходящее нынешнее поколение", — сказал он.
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Семейство "Калибр" объединяет сразу несколько видов ракет: противокорабельные ЗМ-54К/ЗМ-54Т (с проникающей боевой частью фугасного действия) и ЗМ-14К/ЗМ-14Т для ударов по наземным целям (также оснащенные фугасными боеголовками). Все модели унифицированы по габаритам и умещаются в ячейки корабельных комплексов ЗС14. Варианты для подводных лодок "Калибр-ПЛ" заряжаются в 533-миллиметровые торпедные аппараты.
Боевое крещение ракеты прошли в контртеррористической операции России в Сирии. Сейчас российский флот активно применяет "Калибры" для нанесения высокоточных ударов по военным объектам в ходе специальной военной операции на Украине.
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БезопасностьУкраинаРоссияСирияКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Калибр
 
 
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