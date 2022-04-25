https://ria.ru/20220425/kalibr-1785287426.html

Характеристики крылатых ракет "Калибр" улучшат

Характеристики крылатых ракет "Калибр" улучшат - РИА Новости, 25.04.2022

Характеристики крылатых ракет "Калибр" улучшат

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" работает над улучшением летно-технических характеристик крылатых ракет "Калибр", рассказал гендиректор компании Ян Новиков в интервью... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:14

2022-04-25T12:14

2022-04-25T13:42

безопасность

украина

россия

сирия

концерн пво "алмаз-антей"

калибр

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" работает над улучшением летно-технических характеристик крылатых ракет "Калибр", рассказал гендиректор компании Ян Новиков в интервью журналу "Национальная оборона"."Естественно, работы по совершенствованию "Калибров" ведутся. Интерес у Минобороны к данному типу вооружения высокий. Планируем существенно улучшить летно-технические характеристики, повысить эффективность боевого применения. На выходе ждем изделие, существенно превосходящее нынешнее поколение", — сказал он.Семейство "Калибр" объединяет сразу несколько видов ракет: противокорабельные ЗМ-54К/ЗМ-54Т (с проникающей боевой частью фугасного действия) и ЗМ-14К/ЗМ-14Т для ударов по наземным целям (также оснащенные фугасными боеголовками). Все модели унифицированы по габаритам и умещаются в ячейки корабельных комплексов ЗС14. Варианты для подводных лодок "Калибр-ПЛ" заряжаются в 533-миллиметровые торпедные аппараты.Боевое крещение ракеты прошли в контртеррористической операции России в Сирии. Сейчас российский флот активно применяет "Калибры" для нанесения высокоточных ударов по военным объектам в ходе специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20220419/vooruzheniya-1784277117.html

https://ria.ru/20220414/podlodki-1783441770.html

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россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

безопасность, украина, россия, сирия, концерн пво "алмаз-антей", калибр