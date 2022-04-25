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В ЛНР украинские националисты при отступлении взорвали мост, заявил Кадыров - РИА Новости, 25.04.2022
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В ЛНР украинские националисты при отступлении взорвали мост, заявил Кадыров
В ЛНР украинские националисты при отступлении взорвали мост, заявил Кадыров - РИА Новости, 25.04.2022
В ЛНР украинские националисты при отступлении взорвали мост, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал, что украинские нацисты, отступая, взорвали за собой мост, соединяющий город Рубежное и село... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T23:22
2022-04-25T23:22
в мире
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украина
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 25 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал, что украинские нацисты, отступая, взорвали за собой мост, соединяющий город Рубежное и село Новодружеское, за которым находится основная опорная база украинских военных.Глава Чечни также сообщил, что уничтожена существенная часть живой силы украинских нацистов."Бойцы чеченского подразделения спецназа "Ахмат" совместно с разведподразделениями 2-го армейского корпуса Луганской народной республики уничтожили существенную часть живой силы украинских националистов и столько же обратили в бегство. Общее количество подавленной живой силы составляет около тысячи боевиков", - добавил Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
23:22 25.04.2022
 
В ЛНР украинские националисты при отступлении взорвали мост, заявил Кадыров

Глава Чечни Кадыров: в ЛНР украинские националисты при отступлении взорвали мост

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 25 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал, что украинские нацисты, отступая, взорвали за собой мост, соединяющий город Рубежное и село Новодружеское, за которым находится основная опорная база украинских военных.
"Бравые" укрозащитники так стремительно отступали, что на всякий случай взорвали за собой мост, который соединял город Рубежное и село Новодружеское, за которым находится основная опорная база ВСУ. Также по традиции не обошлось без трофейного оружия в виде западных ПЗРК "Джавелин", - рассказал Кадыров, ссылаясь на доклад помощника по силовому блоку Апты Алаудинова.
Глава Чечни также сообщил, что уничтожена существенная часть живой силы украинских нацистов.
"Бойцы чеченского подразделения спецназа "Ахмат" совместно с разведподразделениями 2-го армейского корпуса Луганской народной республики уничтожили существенную часть живой силы украинских националистов и столько же обратили в бегство. Общее количество подавленной живой силы составляет около тысячи боевиков", - добавил Кадыров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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