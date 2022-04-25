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Google и Facebook* работали против России не один раз, заявили в СПЧ - РИА Новости, 25.04.2022
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Google и Facebook* работали против России не один раз, заявили в СПЧ
Google и Facebook* работали против России не один раз, заявили в СПЧ - РИА Новости, 25.04.2022
Google и Facebook* работали против России не один раз, заявили в СПЧ
Зарубежные интернет-компании Google и Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) работали против России, надо предложить пользователям замену, заявил РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:36
2022-04-25T12:36
россия
google
технологии
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зарубежные интернет-компании Google и Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) работали против России, надо предложить пользователям замену, заявил член Совета по правам человека при президенте Игорь Ашманов."Блокировать надо, потому что они сбросили все маски и просто начали работать против нас. Они это делают не в первый раз. Например, в прошлом январе, мы тоже фиксировали массовую атаку – помните, историю про дворец, про вывод школьников на улицы – там была очень крупная атака, к сожалению, тогда мы не сделали вывод, надо было блокировать их еще тогда", - сказал Ашманов в ходе XI Форума безопасного интернета "Цифровой суверенитет России в условиях информационной войны"."Сами компании Google, Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) и так далее, сами создали ситуацию, при которой нельзя блокировать единицу контента… блокировать можно только целиком, поэтому, собственно, их блокируют целиком. Мы могли бы блокировать отдельные единицы контента, но для того, чтобы блокировать, нужно иметь замену", - сообщил член СПЧ.По его словам, уже есть замена для социальных сетей."Мы фиксируем прирост пользователей по активности, комментариев и постов примерно на 30-40%. У меня лично сотни предложений в день о дружбе. Можно увидеть… довольно сильное падение постов и комментариев в Facebook*, там беднеет количество пользователей, сбиваются в узкие кластеры, там внутри что-то обсуждают. Но там скорее всего произойдет вымирание аудитории", - пояснил Ашманов. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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россия, google, технологии, совет по правам человека при президенте рф (спч)
12:36 25.04.2022
 
Google и Facebook* работали против России не один раз, заявили в СПЧ

Член СПЧ Ашманов: Google и Facebook* работали против России, надо предложить замену

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип компании Google
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зарубежные интернет-компании Google и Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) работали против России, надо предложить пользователям замену, заявил член Совета по правам человека при президенте Игорь Ашманов.
"Блокировать надо, потому что они сбросили все маски и просто начали работать против нас. Они это делают не в первый раз. Например, в прошлом январе, мы тоже фиксировали массовую атаку – помните, историю про дворец, про вывод школьников на улицы – там была очень крупная атака, к сожалению, тогда мы не сделали вывод, надо было блокировать их еще тогда", - сказал Ашманов в ходе XI Форума безопасного интернета "Цифровой суверенитет России в условиях информационной войны".
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"Сами компании Google, Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) и так далее, сами создали ситуацию, при которой нельзя блокировать единицу контента… блокировать можно только целиком, поэтому, собственно, их блокируют целиком. Мы могли бы блокировать отдельные единицы контента, но для того, чтобы блокировать, нужно иметь замену", - сообщил член СПЧ.
По его словам, уже есть замена для социальных сетей.
"Мы фиксируем прирост пользователей по активности, комментариев и постов примерно на 30-40%. У меня лично сотни предложений в день о дружбе. Можно увидеть… довольно сильное падение постов и комментариев в Facebook*, там беднеет количество пользователей, сбиваются в узкие кластеры, там внутри что-то обсуждают. Но там скорее всего произойдет вымирание аудитории", - пояснил Ашманов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
РоссияGoogleТехнологииСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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