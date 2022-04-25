https://ria.ru/20220425/internet-1785292309.html

Google и Facebook* работали против России не один раз, заявили в СПЧ

Google и Facebook* работали против России не один раз, заявили в СПЧ - РИА Новости, 25.04.2022

Google и Facebook* работали против России не один раз, заявили в СПЧ

Зарубежные интернет-компании Google и Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) работали против России, надо предложить пользователям замену, заявил РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:36

2022-04-25T12:36

2022-04-25T12:36

россия

google

технологии

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зарубежные интернет-компании Google и Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) работали против России, надо предложить пользователям замену, заявил член Совета по правам человека при президенте Игорь Ашманов."Блокировать надо, потому что они сбросили все маски и просто начали работать против нас. Они это делают не в первый раз. Например, в прошлом январе, мы тоже фиксировали массовую атаку – помните, историю про дворец, про вывод школьников на улицы – там была очень крупная атака, к сожалению, тогда мы не сделали вывод, надо было блокировать их еще тогда", - сказал Ашманов в ходе XI Форума безопасного интернета "Цифровой суверенитет России в условиях информационной войны"."Сами компании Google, Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) и так далее, сами создали ситуацию, при которой нельзя блокировать единицу контента… блокировать можно только целиком, поэтому, собственно, их блокируют целиком. Мы могли бы блокировать отдельные единицы контента, но для того, чтобы блокировать, нужно иметь замену", - сообщил член СПЧ.По его словам, уже есть замена для социальных сетей."Мы фиксируем прирост пользователей по активности, комментариев и постов примерно на 30-40%. У меня лично сотни предложений в день о дружбе. Можно увидеть… довольно сильное падение постов и комментариев в Facebook*, там беднеет количество пользователей, сбиваются в узкие кластеры, там внутри что-то обсуждают. Но там скорее всего произойдет вымирание аудитории", - пояснил Ашманов. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220425/ukraina-1785290877.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, google, технологии, совет по правам человека при президенте рф (спч)