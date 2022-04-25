https://ria.ru/20220425/inoagenty-1785328704.html
В Совфеде заявили, что менять закон об иноагентах пока нецелесообразно
В Совфеде заявили, что менять закон об иноагентах пока нецелесообразно - РИА Новости, 25.04.2022
В Совфеде заявили, что менять закон об иноагентах пока нецелесообразно
Вносить изменения в закон об иноагентах сейчас нецелесообразно, поскольку ещё не сформирована его правоприменительная практика, заявил председатель комитета... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:14
2022-04-25T15:14
2022-04-25T15:14
общество
совет федерации рф
андрей клишас
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вносить изменения в закон об иноагентах сейчас нецелесообразно, поскольку ещё не сформирована его правоприменительная практика, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас на форуме "Цифровой суверенитет России в условиях информационной войны"."Сейчас есть предложения по изменению закона об иностранных агентах. Но постоянно менять закон в той сфере, которая только складывается, где правоотношения еще окончательно не сложились, это путь в никуда", - сказал сенатор.По его словам, сейчас необходимо выработать законодательную практику, прежде чем принимать решение о внесении каких-либо изменений в закон. "В первую очередь необходимо руководствоваться национальными государственными интересами и позицией, в том числе, органов, которые наделены правами регуляторов в этой сфере", - заявил Клишас.
https://ria.ru/20220421/inoagenty-1784745362.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет федерации рф, андрей клишас
В Совфеде заявили, что менять закон об иноагентах пока нецелесообразно
Сенатор Клишас заявил, что менять закон об иноагентах пока нецелесообразно
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вносить изменения в закон об иноагентах сейчас нецелесообразно, поскольку ещё не сформирована его правоприменительная практика, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас на форуме "Цифровой суверенитет России в условиях информационной войны".
"Сейчас есть предложения по изменению закона об иностранных агентах. Но постоянно менять закон в той сфере, которая только складывается, где правоотношения еще окончательно не сложились, это путь в никуда", - сказал сенатор
.
По его словам, сейчас необходимо выработать законодательную практику, прежде чем принимать решение о внесении каких-либо изменений в закон. "В первую очередь необходимо руководствоваться национальными государственными интересами и позицией, в том числе, органов, которые наделены правами регуляторов в этой сфере", - заявил Клишас.