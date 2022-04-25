https://ria.ru/20220425/inoagenty-1785328704.html

В Совфеде заявили, что менять закон об иноагентах пока нецелесообразно

В Совфеде заявили, что менять закон об иноагентах пока нецелесообразно - РИА Новости, 25.04.2022

В Совфеде заявили, что менять закон об иноагентах пока нецелесообразно

Вносить изменения в закон об иноагентах сейчас нецелесообразно, поскольку ещё не сформирована его правоприменительная практика, заявил председатель комитета... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T15:14

2022-04-25T15:14

2022-04-25T15:14

общество

совет федерации рф

андрей клишас

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вносить изменения в закон об иноагентах сейчас нецелесообразно, поскольку ещё не сформирована его правоприменительная практика, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас на форуме "Цифровой суверенитет России в условиях информационной войны"."Сейчас есть предложения по изменению закона об иностранных агентах. Но постоянно менять закон в той сфере, которая только складывается, где правоотношения еще окончательно не сложились, это путь в никуда", - сказал сенатор.По его словам, сейчас необходимо выработать законодательную практику, прежде чем принимать решение о внесении каких-либо изменений в закон. "В первую очередь необходимо руководствоваться национальными государственными интересами и позицией, в том числе, органов, которые наделены правами регуляторов в этой сфере", - заявил Клишас.

https://ria.ru/20220421/inoagenty-1784745362.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, совет федерации рф, андрей клишас