Рейтинг@Mail.ru
Уполномоченный орган будет ежегодно представлять доклад об иноагентах - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220425/inoagent-1785351776.html
Уполномоченный орган будет ежегодно представлять доклад об иноагентах
Уполномоченный орган будет ежегодно представлять доклад об иноагентах - РИА Новости, 25.04.2022
Уполномоченный орган будет ежегодно представлять доклад об иноагентах
Уполномоченный орган должен ежегодно представлять Госдуме и Совету Федерации доклад о деятельности иноагентов, говорится в законопроекте, опубликованном в... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:54
2022-04-25T16:54
общество
госдума рф
совет федерации рф
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Уполномоченный орган должен ежегодно представлять Госдуме и Совету Федерации доклад о деятельности иноагентов, говорится в законопроекте, опубликованном в думской электронной базе данных.В понедельник сенаторы и депутаты внесли в Госдуму проект закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.Согласно документу, уполномоченный орган ежегодно должен представлять Госдуме и Совету Федерации доклад о деятельности иноагентов, содержащий, в том числе, информацию об их участии в политической деятельности в РФ, о поступлении и расходовании денежных средств, а также о результатах контроля за их деятельностью.
https://ria.ru/20220425/inoagent-1785337127.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33c5eafb442ec8db8325e527f02705c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, совет федерации рф, россия, политика
16:54 25.04.2022
 
Уполномоченный орган будет ежегодно представлять доклад об иноагентах

Уполномоченный орган должен будет ежегодно представлять ГД и СФ доклад об иноагентах

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Уполномоченный орган должен ежегодно представлять Госдуме и Совету Федерации доклад о деятельности иноагентов, говорится в законопроекте, опубликованном в думской электронной базе данных.
В понедельник сенаторы и депутаты внесли в Госдуму проект закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.
Согласно документу, уполномоченный орган ежегодно должен представлять Госдуме и Совету Федерации доклад о деятельности иноагентов, содержащий, в том числе, информацию об их участии в политической деятельности в РФ, о поступлении и расходовании денежных средств, а также о результатах контроля за их деятельностью.
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 16:02
Минюст сможет запросить у РКН ограничения доступа к сайту иноагента
 
ОбществоГосдума РФСовет Федерации РФРоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала