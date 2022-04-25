https://ria.ru/20220425/inoagent-1785351776.html

Уполномоченный орган будет ежегодно представлять доклад об иноагентах

Уполномоченный орган будет ежегодно представлять доклад об иноагентах - РИА Новости, 25.04.2022

Уполномоченный орган будет ежегодно представлять доклад об иноагентах

Уполномоченный орган должен ежегодно представлять Госдуме и Совету Федерации доклад о деятельности иноагентов, говорится в законопроекте, опубликованном в... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:54

2022-04-25T16:54

2022-04-25T16:54

общество

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политика

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Уполномоченный орган должен ежегодно представлять Госдуме и Совету Федерации доклад о деятельности иноагентов, говорится в законопроекте, опубликованном в думской электронной базе данных.В понедельник сенаторы и депутаты внесли в Госдуму проект закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.Согласно документу, уполномоченный орган ежегодно должен представлять Госдуме и Совету Федерации доклад о деятельности иноагентов, содержащий, в том числе, информацию об их участии в политической деятельности в РФ, о поступлении и расходовании денежных средств, а также о результатах контроля за их деятельностью.

https://ria.ru/20220425/inoagent-1785337127.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, госдума рф, совет федерации рф, россия, политика