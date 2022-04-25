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Уполномоченный орган будет ежегодно представлять доклад об иноагентах
Уполномоченный орган будет ежегодно представлять доклад об иноагентах - РИА Новости, 25.04.2022
Уполномоченный орган будет ежегодно представлять доклад об иноагентах
Уполномоченный орган должен ежегодно представлять Госдуме и Совету Федерации доклад о деятельности иноагентов, говорится в законопроекте, опубликованном в... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:54
2022-04-25T16:54
2022-04-25T16:54
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Уполномоченный орган должен ежегодно представлять Госдуме и Совету Федерации доклад о деятельности иноагентов, говорится в законопроекте, опубликованном в думской электронной базе данных.В понедельник сенаторы и депутаты внесли в Госдуму проект закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.Согласно документу, уполномоченный орган ежегодно должен представлять Госдуме и Совету Федерации доклад о деятельности иноагентов, содержащий, в том числе, информацию об их участии в политической деятельности в РФ, о поступлении и расходовании денежных средств, а также о результатах контроля за их деятельностью.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, совет федерации рф, россия, политика
Уполномоченный орган будет ежегодно представлять доклад об иноагентах
Уполномоченный орган должен будет ежегодно представлять ГД и СФ доклад об иноагентах