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Иноагенты смогут обжаловать в суде решение о внесении в реестр

Иноагенты смогут обжаловать в суде решение о внесении в реестр - РИА Новости, 25.04.2022

Иноагенты смогут обжаловать в суде решение о внесении в реестр

Решение о включении в реестр иноагентов может быть обжаловано в суде, законопроект об иноагентах вводит порядок исключения из соответствующего реестра, следует... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:31

2022-04-25T16:31

2022-04-25T16:56

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Решение о включении в реестр иноагентов может быть обжаловано в суде, законопроект об иноагентах вводит порядок исключения из соответствующего реестра, следует из текста законопроекта, размещенного в думской электронной базе."Решение уполномоченного органа о включении в реестр может быть обжаловано в суд", - уточняется в статье, регулирующей порядок включения лиц в реестр иноагентов.Законопроект также вводит порядок исключения из реестра иноагентов. Отдельной статьей уточняется, что основаниями для исключения из реестра может быть: прекращение деятельности юрлица в связи его ликвидацией, прекращение деятельности объединения лиц, иностранной структуры без образования юрлица, смерть физлица.Решение об исключении из реестра может быть принято уполномоченным органом по результатам внеплановой проверки. Иноагент может быть исключен из реестра, "если в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении этого агента из реестра, не получал денежные средства и иное имущество от иностранных источников, организационно-методическую, научно-техническую помощь, помощь в иных формах, и (или) не осуществлял деятельность".Аналогичное решение может быть принято, если иноагент не позднее чем через три месяца со дня включения в реестр отказался от получения денежных средств и (или) иного имущества от зарубежных источников и возвратил их ему, а также не получал другую помощь от иностранных источников.Решение о включении аффилированных с иноагентами физических лиц в реестр иноагентов можно будет обжаловать в суде, говорится в законопроекте.В понедельник сенаторы и депутаты внесли в Госдуму проект закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. В частности, согласно документу, сведения об аффилированных с иностранными агентами физических лицах будут вноситься в единый реестр об иноагентах. При этом на них "не распространяются требования и ограничения, установленные для иностранных агентов".Отмечается, что решение уполномоченного органа о включении физлица, аффилированного с иноагентом, в такой реестр может быть обжаловано в суде.Законопроект также вводит понятие "физическое лицо, аффилированное с иностранным агентом", под которым предлагается понимать учредителя, члена, участника или руководителя организации или незарегистрированного общественного объединения, получившие статус иноагента. Также под аффилированным физлицом предлагается понимать лицо, входящее (входившее) в состав органов управления и являющееся (являвшееся) учредителем, руководителем, работником иностранного агента, включенного в реестр. Кроме того, аффилированным физлицом может стать лицо, получающее (получавшее) денежные средства или иную имущественную помощь от иноагента, в том числе через посредников, для осуществления политической деятельности.

https://ria.ru/20220425/inoagent-1785337127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, политика, россия, иноагенты