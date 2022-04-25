https://ria.ru/20220425/inoagent-1785336449.html
Религиозные организации и партии не смогут быть признаны иноагентами
Религиозные организации и партии не смогут быть признаны иноагентами - РИА Новости, 25.04.2022
Религиозные организации и партии не смогут быть признаны иноагентами
Иностранными агентами, согласно законопроекту, не могут быть признаны органы публичной власти, религиозные организации и политические партии, следует из текста... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:59
2022-04-25T15:59
2022-04-25T16:01
политика
россия
госдума рф
иноагенты
принятие закона о сми-иноагентах
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Иностранными агентами, согласно законопроекту, не могут быть признаны органы публичной власти, религиозные организации и политические партии, следует из текста проекта, размещенного в думской электронной базе.В понедельник председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал, что в Госдуму внесен разработанный комиссией законопроект, обобщающий нормы законов об иноагентах.Кроме того, по проекту иноагентам запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и в фонды референдума.
https://ria.ru/20220422/inoagenty-1785020385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, госдума рф, иноагенты, принятие закона о сми-иноагентах
15:59 25.04.2022 (обновлено: 16:01 25.04.2022)
Религиозные организации и партии не смогут быть признаны иноагентами
Религиозные организации и политические партии не смогут быть признаны иноагентами