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Религиозные организации и партии не смогут быть признаны иноагентами - РИА Новости, 25.04.2022
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Религиозные организации и партии не смогут быть признаны иноагентами
Религиозные организации и партии не смогут быть признаны иноагентами - РИА Новости, 25.04.2022
Религиозные организации и партии не смогут быть признаны иноагентами
Иностранными агентами, согласно законопроекту, не могут быть признаны органы публичной власти, религиозные организации и политические партии, следует из текста... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:59
2022-04-25T16:01
политика
россия
госдума рф
иноагенты
принятие закона о сми-иноагентах
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Иностранными агентами, согласно законопроекту, не могут быть признаны органы публичной власти, религиозные организации и политические партии, следует из текста проекта, размещенного в думской электронной базе.В понедельник председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал, что в Госдуму внесен разработанный комиссией законопроект, обобщающий нормы законов об иноагентах.Кроме того, по проекту иноагентам запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и в фонды референдума.
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политика, россия, госдума рф, иноагенты, принятие закона о сми-иноагентах
15:59 25.04.2022 (обновлено: 16:01 25.04.2022)
 
Религиозные организации и партии не смогут быть признаны иноагентами

Религиозные организации и политические партии не смогут быть признаны иноагентами

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Иностранными агентами, согласно законопроекту, не могут быть признаны органы публичной власти, религиозные организации и политические партии, следует из текста проекта, размещенного в думской электронной базе.
В понедельник председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал, что в Госдуму внесен разработанный комиссией законопроект, обобщающий нормы законов об иноагентах.
"Иностранными агентами не могут быть признаны: органы публичной власти..., религиозные организации, зарегистрированные в установленном законом порядке... политические партии". - отмечается в тексте законопроекта.
Кроме того, по проекту иноагентам запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и в фонды референдума.
Политик Владимир Кара-Мурза*, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
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