https://ria.ru/20220425/inoagent-1785336449.html

Религиозные организации и партии не смогут быть признаны иноагентами

Религиозные организации и партии не смогут быть признаны иноагентами - РИА Новости, 25.04.2022

Религиозные организации и партии не смогут быть признаны иноагентами

Иностранными агентами, согласно законопроекту, не могут быть признаны органы публичной власти, религиозные организации и политические партии, следует из текста... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T15:59

2022-04-25T15:59

2022-04-25T16:01

политика

россия

госдума рф

иноагенты

принятие закона о сми-иноагентах

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Иностранными агентами, согласно законопроекту, не могут быть признаны органы публичной власти, религиозные организации и политические партии, следует из текста проекта, размещенного в думской электронной базе.В понедельник председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал, что в Госдуму внесен разработанный комиссией законопроект, обобщающий нормы законов об иноагентах.Кроме того, по проекту иноагентам запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и в фонды референдума.

https://ria.ru/20220422/inoagenty-1785020385.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, госдума рф, иноагенты, принятие закона о сми-иноагентах