https://ria.ru/20220425/informatsiya-1785313636.html

На "Радио Свобода"* составили 32 протокола из-за запрещенного контента

На "Радио Свобода"* составили 32 протокола из-за запрещенного контента - РИА Новости, 25.04.2022

На "Радио Свобода"* составили 32 протокола из-за запрещенного контента

На СМИ “Радио Свобода”* составлено 32 административных протокола за неудаление запрещенной в России информации, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:11

2022-04-25T14:11

2022-04-25T14:11

происшествия

россия

свобода (радиостанция)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На СМИ “Радио Свобода”* составлено 32 административных протокола за неудаление запрещенной в России информации, сообщили РИА Новости в суде.“Судебный участок 423 района Тверской зарегистрировал 32 административных протокола в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, - рассказал собеседник агентства.Все они составлены по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. По каждому протоколу ресурсу грозит штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Более половины протоколов суд рассмотрит уже 28 апреля. * СМИ, признанное иноагентом в России

https://ria.ru/20220425/google-1785280520.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, свобода (радиостанция)