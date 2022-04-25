https://ria.ru/20220425/informatsiya-1785313636.html
На "Радио Свобода"* составили 32 протокола из-за запрещенного контента
На "Радио Свобода"* составили 32 протокола из-за запрещенного контента - РИА Новости, 25.04.2022
На "Радио Свобода"* составили 32 протокола из-за запрещенного контента
На СМИ “Радио Свобода”* составлено 32 административных протокола за неудаление запрещенной в России информации, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:11
2022-04-25T14:11
2022-04-25T14:11
происшествия
россия
свобода (радиостанция)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На СМИ “Радио Свобода”* составлено 32 административных протокола за неудаление запрещенной в России информации, сообщили РИА Новости в суде.“Судебный участок 423 района Тверской зарегистрировал 32 административных протокола в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, - рассказал собеседник агентства.Все они составлены по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. По каждому протоколу ресурсу грозит штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Более половины протоколов суд рассмотрит уже 28 апреля. * СМИ, признанное иноагентом в России
https://ria.ru/20220425/google-1785280520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, свобода (радиостанция)
На "Радио Свобода"* составили 32 протокола из-за запрещенного контента
На "Радио Свобода" составили 32 протокола за неудаление запрещенного в России контента
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На СМИ “Радио Свобода”* составлено 32 административных протокола за неудаление запрещенной в России информации, сообщили РИА Новости в суде.
“Судебный участок 423 района Тверской зарегистрировал 32 административных протокола в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, - рассказал собеседник агентства.
Все они составлены по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ
. По каждому протоколу ресурсу грозит штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Более половины протоколов суд рассмотрит уже 28 апреля.
* СМИ, признанное иноагентом в России