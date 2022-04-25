Рейтинг@Mail.ru
На "Радио Свобода"* составили 32 протокола из-за запрещенного контента - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220425/informatsiya-1785313636.html
На "Радио Свобода"* составили 32 протокола из-за запрещенного контента
На "Радио Свобода"* составили 32 протокола из-за запрещенного контента - РИА Новости, 25.04.2022
На "Радио Свобода"* составили 32 протокола из-за запрещенного контента
На СМИ “Радио Свобода”* составлено 32 административных протокола за неудаление запрещенной в России информации, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:11
2022-04-25T14:11
происшествия
россия
свобода (радиостанция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776592042_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_eb81ae0f9ff38621da73977854d0497a.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На СМИ “Радио Свобода”* составлено 32 административных протокола за неудаление запрещенной в России информации, сообщили РИА Новости в суде.“Судебный участок 423 района Тверской зарегистрировал 32 административных протокола в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, - рассказал собеседник агентства.Все они составлены по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. По каждому протоколу ресурсу грозит штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Более половины протоколов суд рассмотрит уже 28 апреля. * СМИ, признанное иноагентом в России
https://ria.ru/20220425/google-1785280520.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776592042_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_bf2f807997befd3efb2d865bc7348df5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, свобода (радиостанция)
14:11 25.04.2022
 
На "Радио Свобода"* составили 32 протокола из-за запрещенного контента

На "Радио Свобода" составили 32 протокола за неудаление запрещенного в России контента

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСтраница сайта "Радио Свобода" на экране смартфона
Страница сайта Радио Свобода на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Страница сайта "Радио Свобода" на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На СМИ “Радио Свобода”* составлено 32 административных протокола за неудаление запрещенной в России информации, сообщили РИА Новости в суде.
“Судебный участок 423 района Тверской зарегистрировал 32 административных протокола в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, - рассказал собеседник агентства.
Все они составлены по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. По каждому протоколу ресурсу грозит штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Более половины протоколов суд рассмотрит уже 28 апреля.
* СМИ, признанное иноагентом в России
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
11:50
РКН оштрафовал Google более чем на семь миллиардов рублей
 
ПроисшествияРоссияСвобода (радиостанция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала