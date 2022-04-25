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Мантуров допустил изменение перечня товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 25.04.2022
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Мантуров допустил изменение перечня товаров для параллельного импорта
Мантуров допустил изменение перечня товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 25.04.2022
Мантуров допустил изменение перечня товаров для параллельного импорта
Перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T18:34
2022-04-25T20:08
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
импорт
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в РФ, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров."Это на самом деле документ, который будет как расширяться, так и, возможно, наоборот, сужаться с точки зрения позиций. Если производители будут оставаться, если поставщики (своей - ред.) продукции по импорту будут сохранять свою логистику и будут поставлять свою продукцию на российский рынок, то мы заинтересованы в том, чтобы их продукция, их бренды не входили в перечень нашего приказа", - отметил министр."Те компании, которые либо уходят с рынка, либо перестали поставлять напрямую к нам в страну свою продукцию - сегодня эти бренды уже числятся в этом списке. Если компания примет другое решение в какой-то момент - мы оперативно готовы откорректировать этот приказ и вывести из оттуда эти позиции. Либо наоборот расширить", - добавил Мантуров.Он уточнил, что решения о корректировке, скорее всего, будут приниматься раз в квартал или в два месяца. Также, по словам министра, уже несколько компаний заявили о том, что хотели бы выйти из перечня, приняв решение о сохранении своих активов, мощностей и производственных планов в РФ. Их названий Мантуров не озвучил.На прошлой неделе Минпромторг РФ составил список товаров для параллельного импорта. Благодаря этому в Россию вернутся 200 ушедших брендов, уточнялось на запущенном правительством портале "Объясняем.РФ".В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт (без разрешения правообладателя) для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Как отмечали в Минпромторге РФ, один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок.При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в министерстве.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, импорт
18:34 25.04.2022 (обновлено: 20:08 25.04.2022)
 
Мантуров допустил изменение перечня товаров для параллельного импорта

Глава Минпромторга Мантуров: перечень товаров для параллельного импорта будет изменяться

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в РФ, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Это на самом деле документ, который будет как расширяться, так и, возможно, наоборот, сужаться с точки зрения позиций. Если производители будут оставаться, если поставщики (своей - ред.) продукции по импорту будут сохранять свою логистику и будут поставлять свою продукцию на российский рынок, то мы заинтересованы в том, чтобы их продукция, их бренды не входили в перечень нашего приказа", - отметил министр.
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"Те компании, которые либо уходят с рынка, либо перестали поставлять напрямую к нам в страну свою продукцию - сегодня эти бренды уже числятся в этом списке. Если компания примет другое решение в какой-то момент - мы оперативно готовы откорректировать этот приказ и вывести из оттуда эти позиции. Либо наоборот расширить", - добавил Мантуров.
Он уточнил, что решения о корректировке, скорее всего, будут приниматься раз в квартал или в два месяца. Также, по словам министра, уже несколько компаний заявили о том, что хотели бы выйти из перечня, приняв решение о сохранении своих активов, мощностей и производственных планов в РФ. Их названий Мантуров не озвучил.
На прошлой неделе Минпромторг РФ составил список товаров для параллельного импорта. Благодаря этому в Россию вернутся 200 ушедших брендов, уточнялось на запущенном правительством портале "Объясняем.РФ".
В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт (без разрешения правообладателя) для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Как отмечали в Минпромторге РФ, один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок.
При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в министерстве.
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