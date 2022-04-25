https://ria.ru/20220425/grad-1785279504.html
В Харьковской области нашли схрон со взрывателями для украинских "Градов"
В Харьковской области нашли схрон со взрывателями для украинских "Градов" - РИА Новости, 25.04.2022
В Харьковской области нашли схрон со взрывателями для украинских "Градов"
Бойцы российского спецназа вблизи одного из частных домов в Купянском районе Харьковской области нашли ящики со взрывателями для украинских реактивных систем... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:47
2022-04-25T11:47
2022-04-25T12:32
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КУПЯНСК (Харьковская обл.), 25 апр - РИА Новости. Бойцы российского спецназа вблизи одного из частных домов в Купянском районе Харьковской области нашли ящики со взрывателями для украинских реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", передает корреспондент РИА Новости.Схрон находился рядом с теплицей. Был изъят по меньшей мере десяток цинковых упаковок с маркировкой МРВ-У. Этой маркой обозначаются взрыватели для реактивных снарядов систем залпового огня "Град" и "Ураган".Украинские войска и подразделения националистов активно обстреливают жилые дома и объекты инфраструктуры на Украине из "Градов" и "Ураганов".В Купянском районе действуют диверсионные группы и разрозненные отряды территориальной обороны, которые не успели отступить в Харьков.
https://ria.ru/20220421/oruzhie-1784616924.html
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РИА Новости
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Схрон со взрывателями для украинских РСЗО "Град" и "Ураган"
Бойцы российского спецназа вблизи одного из частных домов в Купянском районе Харьковской области нашли ящики со взрывателями для украинских реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", передает корреспондент РИА Новости.
Схрон находился рядом с теплицей. Был изъят по меньшей мере десяток цинковых упаковок с маркировкой МРВ-У. Этой маркой обозначаются взрыватели для реактивных снарядов систем залпового огня "Град" и "Ураган".
2022-04-25T11:47
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, харьков, харьковская область
11:47 25.04.2022 (обновлено: 12:32 25.04.2022)
В Харьковской области нашли схрон со взрывателями для украинских "Градов"
Спецназ нашел схрон со взрывателями для украинских РСЗО "Град" в Харьковской области