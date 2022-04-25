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В Харьковской области нашли схрон со взрывателями для украинских "Градов" - РИА Новости, 25.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/grad-1785279504.html
В Харьковской области нашли схрон со взрывателями для украинских "Градов"
В Харьковской области нашли схрон со взрывателями для украинских "Градов" - РИА Новости, 25.04.2022
В Харьковской области нашли схрон со взрывателями для украинских "Градов"
Бойцы российского спецназа вблизи одного из частных домов в Купянском районе Харьковской области нашли ящики со взрывателями для украинских реактивных систем... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:47
2022-04-25T12:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
харьков
харьковская область
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КУПЯНСК (Харьковская обл.), 25 апр - РИА Новости. Бойцы российского спецназа вблизи одного из частных домов в Купянском районе Харьковской области нашли ящики со взрывателями для украинских реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", передает корреспондент РИА Новости.Схрон находился рядом с теплицей. Был изъят по меньшей мере десяток цинковых упаковок с маркировкой МРВ-У. Этой маркой обозначаются взрыватели для реактивных снарядов систем залпового огня "Град" и "Ураган".Украинские войска и подразделения националистов активно обстреливают жилые дома и объекты инфраструктуры на Украине из "Градов" и "Ураганов".В Купянском районе действуют диверсионные группы и разрозненные отряды территориальной обороны, которые не успели отступить в Харьков.
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Схрон со взрывателями для украинских РСЗО "Град" и "Ураган"
Бойцы российского спецназа вблизи одного из частных домов в Купянском районе Харьковской области нашли ящики со взрывателями для украинских реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", передает корреспондент РИА Новости. Схрон находился рядом с теплицей. Был изъят по меньшей мере десяток цинковых упаковок с маркировкой МРВ-У. Этой маркой обозначаются взрыватели для реактивных снарядов систем залпового огня "Град" и "Ураган".
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в мире, украина, харьков, харьковская область
11:47 25.04.2022 (обновлено: 12:32 25.04.2022)
 
В Харьковской области нашли схрон со взрывателями для украинских "Градов"

Спецназ нашел схрон со взрывателями для украинских РСЗО "Град" в Харьковской области

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КУПЯНСК (Харьковская обл.), 25 апр - РИА Новости. Бойцы российского спецназа вблизи одного из частных домов в Купянском районе Харьковской области нашли ящики со взрывателями для украинских реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", передает корреспондент РИА Новости.
Схрон находился рядом с теплицей. Был изъят по меньшей мере десяток цинковых упаковок с маркировкой МРВ-У. Этой маркой обозначаются взрыватели для реактивных снарядов систем залпового огня "Град" и "Ураган".
Украинские войска и подразделения националистов активно обстреливают жилые дома и объекты инфраструктуры на Украине из "Градов" и "Ураганов".
В Купянском районе действуют диверсионные группы и разрозненные отряды территориальной обороны, которые не успели отступить в Харьков.
Село Казачьи Лагеря в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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