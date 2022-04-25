https://ria.ru/20220425/grad-1785279504.html

В Харьковской области нашли схрон со взрывателями для украинских "Градов"

В Харьковской области нашли схрон со взрывателями для украинских "Градов" - РИА Новости, 25.04.2022

В Харьковской области нашли схрон со взрывателями для украинских "Градов"

Бойцы российского спецназа вблизи одного из частных домов в Купянском районе Харьковской области нашли ящики со взрывателями для украинских реактивных систем... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T11:47

2022-04-25T11:47

2022-04-25T12:32

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КУПЯНСК (Харьковская обл.), 25 апр - РИА Новости. Бойцы российского спецназа вблизи одного из частных домов в Купянском районе Харьковской области нашли ящики со взрывателями для украинских реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", передает корреспондент РИА Новости.Схрон находился рядом с теплицей. Был изъят по меньшей мере десяток цинковых упаковок с маркировкой МРВ-У. Этой маркой обозначаются взрыватели для реактивных снарядов систем залпового огня "Град" и "Ураган".Украинские войска и подразделения националистов активно обстреливают жилые дома и объекты инфраструктуры на Украине из "Градов" и "Ураганов".В Купянском районе действуют диверсионные группы и разрозненные отряды территориальной обороны, которые не успели отступить в Харьков.

https://ria.ru/20220421/oruzhie-1784616924.html

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Схрон со взрывателями для украинских РСЗО "Град" и "Ураган" Бойцы российского спецназа вблизи одного из частных домов в Купянском районе Харьковской области нашли ящики со взрывателями для украинских реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", передает корреспондент РИА Новости. Схрон находился рядом с теплицей. Был изъят по меньшей мере десяток цинковых упаковок с маркировкой МРВ-У. Этой маркой обозначаются взрыватели для реактивных снарядов систем залпового огня "Град" и "Ураган". 2022-04-25T11:47 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, харьков, харьковская область