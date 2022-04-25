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РКН оштрафовал Google более чем на семь миллиардов рублей
РКН оштрафовал Google более чем на семь миллиардов рублей - РИА Новости, 25.04.2022
РКН оштрафовал Google более чем на семь миллиардов рублей
Более 7 миллиардов рублей штрафов было наложено на Google за неудаление противоправного контента на YouTube, сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:50
2022-04-25T11:50
2022-04-25T11:50
технологии
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
google
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 7 миллиардов рублей штрафов было наложено на Google за неудаление противоправного контента на YouTube, сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.Он рассказал, что последнее время администрацией видеохостинга YouTube было заблокировано более 60 каналов российских СМИ, общественных и политических деятелей и организаций."В общей сложности за неудаление запрещённого контента на видеохостинг YouTube судом по искам Роскомнадзором наложены штрафы, размер которых уже превышает 7 миллиардов рублей", - сказал Субботин на форуме безопасного интернета, который проходит в МИА "Россия сегодня".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google
РКН оштрафовал Google более чем на семь миллиардов рублей
Замглавы РКН Субботин: сумма наложенных на Google штрафов превысила семь миллиардов рублей