https://ria.ru/20220425/google-1785280520.html

РКН оштрафовал Google более чем на семь миллиардов рублей

РКН оштрафовал Google более чем на семь миллиардов рублей - РИА Новости, 25.04.2022

РКН оштрафовал Google более чем на семь миллиардов рублей

Более 7 миллиардов рублей штрафов было наложено на Google за неудаление противоправного контента на YouTube, сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T11:50

2022-04-25T11:50

2022-04-25T11:50

технологии

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

google

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 7 миллиардов рублей штрафов было наложено на Google за неудаление противоправного контента на YouTube, сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.Он рассказал, что последнее время администрацией видеохостинга YouTube было заблокировано более 60 каналов российских СМИ, общественных и политических деятелей и организаций."В общей сложности за неудаление запрещённого контента на видеохостинг YouTube судом по искам Роскомнадзором наложены штрафы, размер которых уже превышает 7 миллиардов рублей", - сказал Субботин на форуме безопасного интернета, который проходит в МИА "Россия сегодня".

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google