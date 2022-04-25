https://ria.ru/20220425/gaz-1785395233.html

Цены на газ в Европе опустились до 1020 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе опустились до 1020 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 25.04.2022

Цены на газ в Европе опустились до 1020 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе с первых дней апреля продолжают снижаться, на торгах в понедельник опустились почти до 1020 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T19:47

2022-04-25T19:47

2022-04-25T19:47

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Цены на газ в Европе с первых дней апреля продолжают снижаться, на торгах в понедельник опустились почти до 1020 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость майских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии чуть превысила 1070 долларов за тысячу кубометров и в первый час торгов ненадолго задержалась на отметке выше 1100 долларов. Однако вскоре показатель перешел в минус (расчетная цена пятницы составила 1059,5 доллара), а к закрытию торговой сессии ускорил темпы снижения. Последние фьючерсы торговались на уровне 1020 долларов.Цены на газ резко выросли в конце зимы-начале весны - после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине.В начале марта стоимость газа из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляла исторические максимумы, после чего к середине месяца снизилась более чем втрое. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Однако ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще прошлой весной, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

https://ria.ru/20220425/gaz-1785391268.html

https://ria.ru/20220425/gaz-1785390419.html

https://ria.ru/20220425/gaz-1785388984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, европа, цены, в мире, природный газ