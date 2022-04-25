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Цены на газ в Европе опустились до 1020 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 25.04.2022
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Цены на газ в Европе опустились до 1020 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе опустились до 1020 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 25.04.2022
Цены на газ в Европе опустились до 1020 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе с первых дней апреля продолжают снижаться, на торгах в понедельник опустились почти до 1020 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T19:47
2022-04-25T19:47
экономика
россия
европа
цены
в мире
природный газ
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Цены на газ в Европе с первых дней апреля продолжают снижаться, на торгах в понедельник опустились почти до 1020 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость майских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии чуть превысила 1070 долларов за тысячу кубометров и в первый час торгов ненадолго задержалась на отметке выше 1100 долларов. Однако вскоре показатель перешел в минус (расчетная цена пятницы составила 1059,5 доллара), а к закрытию торговой сессии ускорил темпы снижения. Последние фьючерсы торговались на уровне 1020 долларов.Цены на газ резко выросли в конце зимы-начале весны - после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине.В начале марта стоимость газа из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляла исторические максимумы, после чего к середине месяца снизилась более чем втрое. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Однако ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще прошлой весной, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
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экономика, россия, европа, цены, в мире, природный газ
19:47 25.04.2022
 
Цены на газ в Европе опустились до 1020 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе опустились до 1020 долларов за тысячу кубометров

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Цены на газ в Европе с первых дней апреля продолжают снижаться, на торгах в понедельник опустились почти до 1020 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость майских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии чуть превысила 1070 долларов за тысячу кубометров и в первый час торгов ненадолго задержалась на отметке выше 1100 долларов. Однако вскоре показатель перешел в минус (расчетная цена пятницы составила 1059,5 доллара), а к закрытию торговой сессии ускорил темпы снижения. Последние фьючерсы торговались на уровне 1020 долларов.
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Польша готова легко отказаться от российского газа, заявили в Gaz-System
Цены на газ резко выросли в конце зимы-начале весны - после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине.
В начале марта стоимость газа из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляла исторические максимумы, после чего к середине месяца снизилась более чем втрое. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
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Вчера, 19:16
Uniper считает возможным платить за газ из России в евро
Однако ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще прошлой весной, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
Флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 19:10
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