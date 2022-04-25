https://ria.ru/20220425/gaz-1785391268.html

Польша готова легко отказаться от российского газа, заявили в Gaz-System

Польша готова легко отказаться от российского газа, заявили в Gaz-System - РИА Новости, 25.04.2022

Польша готова легко отказаться от российского газа, заявили в Gaz-System

Польша готова легко отказаться от импорта российского газа, заявил журналистам глава газотранспортного оператора республики Gaz-System Томаш Стемпень. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T19:20

2022-04-25T19:20

2022-04-25T19:20

польша

gaz-system

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природный газ

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ВАРШАВА, 25 апр - РИА Новости. Польша готова легко отказаться от импорта российского газа, заявил журналистам глава газотранспортного оператора республики Gaz-System Томаш Стемпень.Ранее польские власти заявили, что к концу текущего года полностью откажутся от импорта энергоресурсов из России."Сегодня, в апреле 2022 года, газовая система Польши готова на такое обстоятельство, как перекрытие всех восточных входов в Польшу без необходимости запуска какого-то кризисного управления без необходимости ограничения поставок для потребителей", - сказал Стемпень.Он отметил, что в настоящее время польские хранилища газа заполнены почти на 80%, а также существуют альтернативные источники получения газа. "У нас исторический уровень заполнения хранилищ. Каждый день мы закачиваем в них большое количество газа. Уровень запасов уже близок к 80%", - сказал Стемпень. Он отметил, что мощность газовых хранилищ Польши составляет 3,81 миллиарда кубометров.По словам главы Gaz-System, при нынешней достаточно теплой погоде польские получатели не потребляют много газа. "Это 50 миллионов кубометров в сутки", - сказал он.Также Стемпень заявил, что до запуска газопровода Baltic Pipe, который намечен на конец текущего года, Польша имеет возможности альтернативных поставок газа. "У нас есть входы на западе, у нас есть терминал СПГ, который в кризисных ситуациях способен подавать почти 1 миллион кубометров в час, у нас отечественная добыча около 6 миллионов кубометров в сутки у нас небольшое соединение с Чехией, у нас в принципе, готов газопровод в Литву с пропускной способностью 210 тысяч кубометров в час", - рассказал он.Говоря о планах запуска газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу, глава Gaz-System заявил, что с января 2023 года по этой трубе Польша сможет получать 1,1 миллиона кубометров газа в час. Церемония открытия Baltic Pipe планируется на сентябрь 2022 года.

https://ria.ru/20220425/gaz-1785244169.html

https://ria.ru/20220425/gaz-1785229251.html

https://ria.ru/20220424/gaz-1785226411.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

польша, gaz-system, экономика, россия, в мире, природный газ