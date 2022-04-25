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В Азербайджане заявили, что не будут платить за российский газ рублями - РИА Новости, 25.04.2022
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В Азербайджане заявили, что не будут платить за российский газ рублями
В Азербайджане заявили, что не будут платить за российский газ рублями - РИА Новости, 25.04.2022
В Азербайджане заявили, что не будут платить за российский газ рублями
В Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) опровергли сообщения о том, что Баку будет рассчитываться с Москвой за импортируемый газ в рублях. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T19:10
2022-04-25T19:59
россия
природный газ
socar
в мире
экономика
рубль
азербайджан
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БАКУ, 25 апр – РИА Новости. В Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) опровергли сообщения о том, что Баку будет рассчитываться с Москвой за импортируемый газ в рублях."Сегодня в СМИ была распространена информация, что Азербайджанская Республика будет оплачивать в рублях стоимость газа, импортируемого из России. Эта информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении SOCAR.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.Владимир Путин после введения масштабных санкций против России и заморозки большого количества активов с 1 апреля ввел новую систему оплаты российского газа для потребителей из недружественных стран. Так, теперь покупатели должны вносить платеж в валюте, прописанной в контракте, на счет в Газпромбанке, который затем на бирже конвертирует ее в рубли. Окончательный расчет с поставщиком происходит в российской валюте.По словам помощника президента Максим Орешкин, такая схема позволяет Кремлю максимально перевести внешнеэкономические операции в свою юрисдикцию, чтобы обезопасить себя от нелегитимных решений других стран. Он подчеркнул, что против России идет экономическая война, из-за чего возникает очень много рисков. Европейцы, в свою очередь, хотят получать газ и не платить за него, но перевод финального платежа в рубли не позволит им заморозить средства, заключил чиновник.
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россия, природный газ, socar, в мире, экономика, рубль, азербайджан
19:10 25.04.2022 (обновлено: 19:59 25.04.2022)
 
В Азербайджане заявили, что не будут платить за российский газ рублями

Азербайджанская компания SOCAR: Баку не будет расплачиваться за российский газ рублями

© РИА Новости / Алексей КуденкоФлаг Азербайджана
Флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Флаг Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 25 апр – РИА Новости. В Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) опровергли сообщения о том, что Баку будет рассчитываться с Москвой за импортируемый газ в рублях.
"Сегодня в СМИ была распространена информация, что Азербайджанская Республика будет оплачивать в рублях стоимость газа, импортируемого из России. Эта информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении SOCAR.
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По словам помощника президента Максим Орешкин, такая схема позволяет Кремлю максимально перевести внешнеэкономические операции в свою юрисдикцию, чтобы обезопасить себя от нелегитимных решений других стран. Он подчеркнул, что против России идет экономическая война, из-за чего возникает очень много рисков. Европейцы, в свою очередь, хотят получать газ и не платить за него, но перевод финального платежа в рубли не позволит им заморозить средства, заключил чиновник.
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