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Транзит газа через Украину может вырасти на 29 процентов

Транзит газа через Украину может вырасти на 29 процентов - РИА Новости, 25.04.2022

Транзит газа через Украину может вырасти на 29 процентов

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в понедельник, как ожидается, может вырасти на 29% по отношению к уровню воскресенья, следует РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T09:10

2022-04-25T09:10

2022-04-25T09:11

экономика

европа

украина

россия

газпром

северный поток

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в понедельник, как ожидается, может вырасти на 29% по отношению к уровню воскресенья, следует из данных "Оператора ГТС Украины" (ОГТС).Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России, формирующиеся на основе спроса в Европе, на 25 апреля составляют 68,4 миллиона кубометров после 53 миллионов днем ранее. Это однако все еще меньше того объема мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины, который "Газпром" бронирует в этом году согласно транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).Украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" с конца февраля. Но в апреле с началом потепления в Европе он снизился, а с 16 апреля упал в два раза по отношению к контрактной брони "Газпрома".Транзитный договор при этом исполняется, так как в нем заложен принцип "качай или плати". "Газпром", в свою очередь, ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину штатно и согласно заявкам европейских потребителей. А подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе сейчас пополняются запасами "голубого топлива". По данным на 23 апреля заполненность европейских ПХГ составляет около 31%.В то же время газопровод "Ямал - Европа", один из основных, но балансирующих для "Газпрома" маршрутов, остается невостребованным компанией. Магистраль с 7 апреля работает в режиме реверса, поток газа идёт по ней со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. При этом стабильно высока прокачка по "Северному потоку", главному в настоящий момент маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.

европа

украина

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, европа, украина, россия, газпром, северный поток