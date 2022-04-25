09:10 25.04.2022 (обновлено: 09:11 25.04.2022)
Транзит газа через Украину может вырасти на 29 процентов
Транзит российского газа через Украину может вырасти на 29% — до 68,4 миллиона кубометров
Газодобывающее предприятие. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в понедельник, как ожидается, может вырасти на 29% по отношению к уровню воскресенья, следует из данных "Оператора ГТС Украины" (ОГТС).
Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России, формирующиеся на основе спроса в Европе, на 25 апреля составляют 68,4 миллиона кубометров после 53 миллионов днем ранее. Это однако все еще меньше того объема мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины, который "Газпром" бронирует в этом году согласно транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).
Украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" с конца февраля. Но в апреле с началом потепления в Европе он снизился, а с 16 апреля упал в два раза по отношению к контрактной брони "Газпрома".
Транзитный договор при этом исполняется, так как в нем заложен принцип "качай или плати". "Газпром", в свою очередь, ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину штатно и согласно заявкам европейских потребителей. А подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе сейчас пополняются запасами "голубого топлива". По данным на 23 апреля заполненность европейских ПХГ составляет около 31%.
В то же время газопровод "Ямал - Европа", один из основных, но балансирующих для "Газпрома" маршрутов, остается невостребованным компанией. Магистраль с 7 апреля работает в режиме реверса, поток газа идёт по ней со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. При этом стабильно высока прокачка по "Северному потоку", главному в настоящий момент маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.