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Посол в Париже выразил надежду на прагматичные отношения двух стран - РИА Новости, 25.04.2022
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Посол в Париже выразил надежду на прагматичные отношения двух стран
Посол в Париже выразил надежду на прагматичные отношения двух стран - РИА Новости, 25.04.2022
Посол в Париже выразил надежду на прагматичные отношения двух стран
Посол РФ в Париже Алексей Мешков надеется, что отношения двух стран после президентских выборов во Франции будут прагматичными. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:38
2022-04-25T17:56
франция
в мире
эммануэль макрон
париж
россия
алексей мешков
выборы президента франции — 2022
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Посол РФ в Париже Алексей Мешков надеется, что отношения двух стран после президентских выборов во Франции будут прагматичными.Во Франции 24 апреля состоялся второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно данным МВД Франции после подсчета 100% бюллетеней, Макрон получил 58,54% голосов, Ле Пен - 41,46%."Я хотел бы надеяться, что такая прагматика будет потому, что, конечно, за последние годы и за последние месяцы у нас был достаточно сложный, но корректный диалог с французами, и именно президент Макрон в свое время поддержал нашу идею формирования новой, современной системы европейской безопасности. Поэтому французы стараются все-таки сохранять какие-то ниточки, каналы связи с нами. Естественно, была небольшая пауза в последние дни недели, связанная с подготовкой к выборам, но я не исключаю, что наш диалог с Парижем продолжится", - сказал Мешков в эфире телеканала "Россия 24".
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франция, в мире, эммануэль макрон, париж, россия, алексей мешков, выборы президента франции — 2022
17:38 25.04.2022 (обновлено: 17:56 25.04.2022)
 
Посол в Париже выразил надежду на прагматичные отношения двух стран

Посол в Париже Мешков выразил надежду на прагматичные отношения после переизбрания Макрона

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Посол РФ в Париже Алексей Мешков надеется, что отношения двух стран после президентских выборов во Франции будут прагматичными.
Во Франции 24 апреля состоялся второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно данным МВД Франции после подсчета 100% бюллетеней, Макрон получил 58,54% голосов, Ле Пен - 41,46%.
"Я хотел бы надеяться, что такая прагматика будет потому, что, конечно, за последние годы и за последние месяцы у нас был достаточно сложный, но корректный диалог с французами, и именно президент Макрон в свое время поддержал нашу идею формирования новой, современной системы европейской безопасности. Поэтому французы стараются все-таки сохранять какие-то ниточки, каналы связи с нами. Естественно, была небольшая пауза в последние дни недели, связанная с подготовкой к выборам, но я не исключаю, что наш диалог с Парижем продолжится", - сказал Мешков в эфире телеканала "Россия 24".
Сторонники Эммануэля Макрона на Марсовом поле в Париже, после объявления результатов выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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