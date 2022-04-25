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Макрон победил на выборах во Франции после подсчета ста процентов голосов
Макрон победил на выборах во Франции после подсчета ста процентов голосов - РИА Новости, 25.04.2022
Макрон победил на выборах во Франции после подсчета ста процентов голосов
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 58,55 процента, сообщает МВД страны по итогам подсчета ста... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T02:40
2022-04-25T02:40
2022-04-25T03:50
в мире
выборы президента франции — 2022
эммануэль макрон
марин ле пен
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ПАРИЖ, 25 апр — РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 58,55 процента, сообщает МВД страны по итогам подсчета ста процентов голосов.Соперница Макрона, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получает 41,45 процента. Она признала поражение, но пообещала продолжить выполнять свои обязательства перед французами. В частности, Ле Пен заявила, что ее политическое движение начнет большую борьбу на выборах в парламент.Голосование завершилось в 20:00 по местному времени (21:00 мск). Явка составила 63,23 процента.Президент Франции избирается на пять лет. В голосовании могут принять участие около 49 миллионов граждан. Первый тур прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Тогда действующий глава государства набрал 27,84 процента голосов, лидер "Национального объединения" — 23,15 процента.Председатель Конституционного суда Франции официально объявит об итогах голосования 27 апреля.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон, марин ле пен
02:40 25.04.2022 (обновлено: 03:50 25.04.2022)
Макрон победил на выборах во Франции после подсчета ста процентов голосов
Макрон победил на выборах во Франции с 58,55 процента голосов