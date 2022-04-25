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В Вологодской области 30 школ начали учебную неделю с поднятия флага России

В Вологодской области 30 школ начали учебную неделю с поднятия флага России - РИА Новости, 25.04.2022

В Вологодской области 30 школ начали учебную неделю с поднятия флага России

Тридцать школ Вологодской области начали эту учебную неделю с поднятия государственного флага и исполнения гимна РФ, сообщил губернатор Олег Кувшинников. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T15:36

2022-04-25T15:36

2022-04-25T15:36

общество

вологодская область

олег кувшинников

образование - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Тридцать школ Вологодской области начали эту учебную неделю с поднятия государственного флага и исполнения гимна РФ, сообщил губернатор Олег Кувшинников.Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг. По его мнению, введение традиции будет "способствовать формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения"."Необычное начало учебной недели на Вологодчине. Наша область присоединилась ко Всероссийской патриотической акции. С сегодняшнего дня по понедельникам в образовательных организациях области будут поднимать государственный флаг под исполнение гимна Российской Федерации", - написал Кувшинников на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он считает эту инициативу очень важной для подрастающего поколения."Патриотизм воспитывается с детства. Каждый гражданин России должен знать текст гимна, цвета флага и их обозначение, герб. Поднятие флага – миссия ответственная и почетная. Делать это будут особо отличившиеся в учебе, спорте, искусстве, науке ребята. Сегодня акция прошла в 30 школах Вологодчины", - отметил губернатор.По его словам, российские флаг и герб, флагшток должны быть в каждой школе Вологодской области. Заявка уже направлена в Минпросвещения РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/putin-1784507699.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, вологодская область, олег кувшинников, образование - общество