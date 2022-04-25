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В Вологодской области 30 школ начали учебную неделю с поднятия флага России
В Вологодской области 30 школ начали учебную неделю с поднятия флага России - РИА Новости, 25.04.2022
В Вологодской области 30 школ начали учебную неделю с поднятия флага России
Тридцать школ Вологодской области начали эту учебную неделю с поднятия государственного флага и исполнения гимна РФ, сообщил губернатор Олег Кувшинников. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:36
2022-04-25T15:36
2022-04-25T15:36
общество
вологодская область
олег кувшинников
образование - общество
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Тридцать школ Вологодской области начали эту учебную неделю с поднятия государственного флага и исполнения гимна РФ, сообщил губернатор Олег Кувшинников.Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг. По его мнению, введение традиции будет "способствовать формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения"."Необычное начало учебной недели на Вологодчине. Наша область присоединилась ко Всероссийской патриотической акции. С сегодняшнего дня по понедельникам в образовательных организациях области будут поднимать государственный флаг под исполнение гимна Российской Федерации", - написал Кувшинников на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он считает эту инициативу очень важной для подрастающего поколения."Патриотизм воспитывается с детства. Каждый гражданин России должен знать текст гимна, цвета флага и их обозначение, герб. Поднятие флага – миссия ответственная и почетная. Делать это будут особо отличившиеся в учебе, спорте, искусстве, науке ребята. Сегодня акция прошла в 30 школах Вологодчины", - отметил губернатор.По его словам, российские флаг и герб, флагшток должны быть в каждой школе Вологодской области. Заявка уже направлена в Минпросвещения РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220420/putin-1784507699.html
вологодская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вологодская область, олег кувшинников, образование - общество
В Вологодской области 30 школ начали учебную неделю с поднятия флага России
В Вологодской области 30 школ начали учебную неделю с поднятия флага и исполнения гимна
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости.
Тридцать школ Вологодской области начали эту учебную неделю с поднятия государственного флага и исполнения гимна РФ, сообщил
губернатор Олег Кувшинников.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг. По его мнению, введение традиции будет "способствовать формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения".
"Необычное начало учебной недели на Вологодчине. Наша область присоединилась ко Всероссийской патриотической акции. С сегодняшнего дня по понедельникам в образовательных организациях области будут поднимать государственный флаг под исполнение гимна Российской Федерации", - написал Кувшинников на своей странице в соцсети "ВКонтакте"
.
Он считает эту инициативу очень важной для подрастающего поколения.
"Патриотизм воспитывается с детства. Каждый гражданин России должен знать текст гимна, цвета флага и их обозначение, герб. Поднятие флага – миссия ответственная и почетная. Делать это будут особо отличившиеся в учебе, спорте, искусстве, науке ребята. Сегодня акция прошла в 30 школах Вологодчины", - отметил губернатор.
По его словам, российские флаг и герб, флагшток должны быть в каждой школе Вологодской области
. Заявка уже направлена в Минпросвещения РФ.